Clarendelle, Liebling der Kinoleinwand

PARIS, 15. März 2022 /PRNewswire/ -- Clarendelle - Inspired by Haut-Brion' war in jüngster Zeit im Kino sowie in den beliebtesten Fernsehsendungen höchst präsent. So erst neulich in der äußerst erfolgreichen und witzigen Darstellung des Lebens in einer Pariser PR-Agentur in der Netflix-Produktion Emily in Paris. Die Clarendelle-Weine springen in der gesamten Serie in zahlreichen Ausschnitten auf den Esstischen ins Auge.

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:

https://www.multivu.com/players/uk/9025251-clarendelle-the-darling-of-the-silver-screen-new-vintages/