Clarendelle Bordeaux Blanc & Rosé 2021

Son histoire avec le cinéma se poursuit puisque Clarendelle a récemment été vu dans plusieurs films ou séries à succès et notamment dans la série Netflix Emily in Paris, qui dépeint avec humour la vie dans une agence de relations publiques parisienne. On peut apercevoir les vins Clarendelle tout au long de la série.

Cette année, Clarendelle est mécène du Festival International du Film de Santa Barbara. Célèbre et respecté dans le monde entier, le SBIFF est un festival de cinéma qui existe depuis 35 ans.

Régulièrement cité comme ayant une forte influence sur le résultat des Oscars, le SBIFF accueille 100 000 cinéphiles passionnés et célébrités, qui regardent plus de 300 films et hommages pendant 11 jours.

Cette année, le 4 mars, le festival a rendu hommage à l'actrice de renommée internationale Kristen Stewart, en lui remettant l'American Riviera Award pour sa contribution exceptionnelle au cinéma américain, tout en étant nommée aux Oscars pour son rôle de Lady Diana Spencer. Le Prince Robert de Luxembourg, présent lors de ce festival a levé son verre pour célébrer sa performance.

Dans le même temps, Clarendelle annonce le lancement de deux nouveaux millésimes pour le printemps et l'été prochains, Clarendelle Bordeaux Blanc 2021 et Bordeaux Rosé 2021, aux côtés de la récente sortie du Clarendelle Rouge issu du remarquable millésime 2016.

Clarendelle Bordeaux Blanc 2021

Un printemps et un début d'été relativement frais, suivis d'un soleil plus chaud au début de la fin de l'été, ont donné naissance à un vin d'une grande fraîcheur et belle richesse aromatique. Le Sauvignon Blanc dévoile une palette d'arômes, allant du buis aux fruits tropicaux en passant par un éventail de notes d'agrumes. Les muscadelles apportent des notes parfumées de rose et de litchi à l'assemblage. Un vin blanc avec une belle tension, de la fraîcheur, et un palais savoureux, rond et riche, équilibré par une jolie minéralité.

43% sauvignon blanc, 32% sémillon, 25% muscadelle, Alc : 12,5%.

Clarendelle Bordeaux Rosé 2021

Récolté sur des parcelles vignes spécialement sélectionnées pour le rosé, le vin présente une robe rose saumon irisée, menant à de puissants arômes tropicaux, dominés par le litchi et la grenade. Ce rosé présente un bel équilibre, encadré par une structure douce et légèrement tannique. Des arômes de réglisse et de menthe accentuent les belles saveurs de pamplemousse rose. Tout en gardant sa belle fraicheur acidulée, le vin est savoureux, gras et long en bouche.

65% merlot, 32% cabernet sauvignon, 3% cabernet franc, Alc : 12,5%.

Et pour les fidèles du Bordeaux rouge,

Clarendelle Bordeaux Rouge 2016

Clarendelle Bordeaux 2016 est un vin coloré, frais et fruité, aux arômes de fruits rouges et de cassis côtoyant des notes florales rappelant la violette. Ils allient la puissance tannique des grands millésimes à une texture délicieusement veloutée et rare onctueuse, puissante et généreuse en bouche. Leur niveau d'acidité relativement élevé leur confère une admirable fraîcheur et un formidable équilibre, sans aucune dureté. Clarendelle Bordeaux 2016 peut être dégusté lors d'un apéritif ou être le partenaire élégant parfait pour le déjeuner et le dîner pendant le printemps à venir.

84% merlot, 10% cabernet sauvignon, 6% cabernet franc, Alc : 13,5%.

Domaine Clarence Dillon

Fondée en 1935, la société familiale Domaine Clarence Dillon est propriétaire de prestigieux domaines viticoles: Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus. En 2005, Clarence Dillon Wines, un des plus importants négociants en vins fins de Bordeaux est établi, en même temps que Clarendelle, la première famille « super premium » de vins de Bordeaux.

Domaine Clarence Dillon dispose également d'une résidence parisienne, véritable ambassade de cet art de vivre à la française tant prisé par son Président le Prince Robert de Luxembourg. Elle abrite le restaurant gastronomique doublement étoilé Le Clarence, et La Cave du Château, une boutique d'exception pour les plus beaux vins et spiritueux du terroir français (www.lacaveduchateau.paris). Depuis 2018, le Prince Robert de Luxembourg et Domaine Clarence Dillon ont rejoint Primum Familiae Vini, une association internationale de 12 familles propriétaires de prestigieux châteaux et domaines produisant des crus parmi les plus grands dans le monde. En 2021, un nouveau centre de visite et une nouvelle boutique La Cave du Château sont inaugurés à Château Haut-Brion à Bordeaux.

