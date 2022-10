Clasificación mundial de universidades QS: Sostenibilidad 2023

Anunciadas las principales universidades del mundo por su impacto en la sostenibilidad

LONDRES, 26 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analistas globales de educación superior, ha publicado hoy la primera edición de QS World University Rankings: Sostenibilidad . Un nuevo marco para evaluar cómo las universidades están tomando medidas para hacer frente a los problemas ambientales y sociales más urgentes del mundo.

QS evaluó más de 1.300 instituciones de enseñanza superior que cumplían unos requisitos específicos1 . De ellas, 700 aparecen en esta clasificación. University of California, Berkeley es la líder mundial, ya que ha obtenido las mejores puntuaciones en las categorías de impacto ambiental y social, cada una de las cuales contribuye en un 50% a la puntuación total. Le siguen dos instituciones canadienses, University of Toronto (2) y University of British Columbia (3 ).

QS World University Rankings: Sostenibilidad 2023: Top 20 2023 Institución País 1 Universidad de California, Berkeley (UCB) Estados Unidos 2 Universidad de Toronto Canadá 3 Universidad de Columbia Británica Canadá 4 La Universidad de Edimburgo Reino Unido 5= Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW Sydney) Australia 5= La Universidad de Sidney Australia 7 La Universidad de Tokio Japón 8 Universidad de Pensilvania Estados Unidos 9 Universidad de Yale Estados Unidos 10 La Universidad de Auckland Nueva Zelanda 11 Universidad de Uppsala Suecia 12 Universidad de Lund Suecia 13 Universidad de Glasgow Reino Unido 14 Universidad de California, Davis Estados Unidos 15 Universidad de Aarhus Dinamarca 16 Universidad de Oxford Reino Unido 17 Universidad del Oeste Canadá 18 Universidad de Newcastle Reino Unido 19 Universidad de Cambridge Reino Unido 20 Universidad de Harvard Estados Unidos QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 TopUniversities.com. Todos los derechos reservados.

Para desarrollar el concepto y la metodología de QS World University Rankings: Sostenibilidad, QS puso en marcha una amplia consulta en la que participaron sus 50 miembros del Consejo Asesor Académico2: representantes de cientos de universidades de todo el mundo, miles de estudiantes y sus socios de datos Scopus/Elsevier3 así como la Universidad de Yale.

Los resultados sitúan a 25 instituciones españolas, tres de ellas entre las 100 mejores del mundo. La Universitat de Barcelona ocupa el lugar más alto del país, situándose en el puesto 21 a nivel mundial.

Estados Unidos domina la clasificación, con 135 universidades clasificadas (19,2% del total), de las cuales treinta están entre las 100 primeras, mientras que el Reino Unido es el segundo país más representado, con 67 universidades clasificadas (9,5%), de las cuales veinte están entre las 100 primeras. Alemania es el tercer país más representado, con 39 universidades, mientras que España es el tercer país más representado de Europa continental, por detrás de Alemania e Italia.

QS World University Rankings: Sostenibilidad 2023: Universidades españolas en el ranking 2023 Rango Institución 21 Universidad de Barcelona 55 Universidad Autónoma de Barcelona 64 Universidad Complutense de Madrid 148= Universidad Autónoma de Madrid 148= Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 191-200 Universidad Politécnica de Cataluña - BarcelonaTech (UPC) 201-220 Universidad de Zaragoza 241-260 Universidad de Salamanca 281-300 Universidad de Alcalá 281-300 Universidad de Granada 301-320 Universidad de Castilla-La Mancha 341-360 Universidad Rey Juan Carlos 341-360 Universidad de Sevilla 341-360 Universidad de Valencia 381-400 Universidade de Vigo 381-400 Universidad de Navarra 401-450 Universidade da Coruña 401-450 Universidad Rovira i Virgili 401-450 Universidad de Alicante 401-450 Universidad del País Vasco 401-450 Universidad Politécnica de Valencia 501-550 Universidade de Santiago de Compostela 551-600 Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) 601+ Universidad de Murcia 601+ Universidad de Oviedo QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/

Jessica Turner, CEO de QS, comenta: "El desarrollo de las vacunas contra el virus Covid-19 es sólo un ejemplo reciente del impacto logrado por las universidades que cooperan para resolver una crisis mundial. Las universidades se encuentran en una posición única para liderar los esfuerzos globales en la promulgación del cambio medioambiental y social, ya sea a través de la investigación, la enseñanza o el compromiso con la comunidad. El objetivo de QS es proporcionar a los futuros estudiantes información independiente sobre el historial de las universidades en la mejora de la sostenibilidad."

"También tratamos de apoyar a las universidades en el seguimiento y la evaluación comparativa de sus progresos mientras se esfuerzan por poner en práctica sus estrategias ESG4 y encontrar soluciones a los desafíos globales sin precedentes."

Lo más destacado: España

En Barcelona se encuentran los mejores resultados de España en el QS World University Rankings 2023: Sostenibilidad , con la Universitat de Barcelona (21) y la Universitat Autònoma de Barcelona (55) superando a sus competidores madrileños. La Universidad Complutense de Madrid (64) es la única otra universidad española que figura entre las 100 mejores del mundo.

La clasificación general de las universidades que aparecen en el QS World University Rankings: Sostenibilidad se determina por la suma de sus puntuaciones en dos categorías:

Impacto medioambiental (agregando tres indicadores: Instituciones sostenibles, Educación sostenible e Investigación sostenible )

(agregando tres indicadores: e ) Impacto social (agregando cinco indicadores: Igualdad, intercambio de conocimientos, impacto de la educación, empleabilidad y oportunidades, y calidad de vida).

Universidades españolas: Rendimiento por indicador

La Universitat de Barcelona es líder nacional en 6/8 de las métricas de QS, incluyendo:

Educar para la sociedad: Basado en los resultados de la investigación alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 5 (SDGs) 4, las encuestas QS Academic y Alumni, el Índice de Libertad Académica 5 , el flujo neto de estudiantes con movilidad internacional y la tasa bruta de graduación.

Basado en los resultados de la investigación alineados con (SDGs) 4, las encuestas QS Academic y Alumni, el , el flujo neto de estudiantes con movilidad internacional y la tasa bruta de graduación. Intercambio de conocimientos: Lo que sugiere que lidera la colaboración nacional e internacional de España en materia de investigación para hacer avanzar el conocimiento y mejorar el nivel académico en todo el mundo.

Lo que sugiere que lidera la colaboración nacional e internacional de España en materia de investigación para hacer avanzar el conocimiento y mejorar el nivel académico en todo el mundo. Igualdad: Esta lente se centra en los resultados de la investigación alineados con los ODS 5 y 10 (igualdad de género y reducción de las desigualdades), así como en una serie de elementos de diversidad e inclusión medibles.

Esta lente se centra en los resultados de la investigación alineados con los ODS 5 y 10 (igualdad de género y reducción de las desigualdades), así como en una serie de elementos de diversidad e inclusión medibles. Calidad de vida : En el que está empatado con la Universidad Autónoma de Barcelona . Este indicador tiene en cuenta datos relativos, entre otros, a la producción de investigación en los ODS 1, 2, 3 y 6, las opciones de salud en el campus, el índice de calidad del aire y la puntuación de bienestar subjetivo .

: En el que está empatado con la . Este indicador tiene en cuenta datos relativos, entre otros, a la producción de investigación en los ODS 1, 2, 3 y 6, las opciones de salud en el campus, el y la . Educación Sostenible: Evalúa cómo las instituciones están educando a los estudiantes para que comprendan el medio ambiente y marquen la diferencia.

Evalúa cómo las instituciones están educando a los estudiantes para que comprendan el medio ambiente y marquen la diferencia. Instituciones sostenibles: Relativo a la estrategia y las operaciones de una institución dirigidas a un futuro ambientalmente sostenible.

La Universidad Complutense de Madrid es líder nacional en el indicador de Empleo y Oportunidades, ocupando el puesto 125 a nivel global. Esto indica un área de mejora para las universidades españolas en términos de empleabilidad de los graduados.

La Universitat Autònoma de Barcelona es la universidad española mejor clasificada en Investigación Sostenible, lo que indica que lleva a cabo una investigación de alto impacto en áreas alineadas con los ODS específicos.

El último Informe de Desarrollo Sostenible de la ONU mostró que el progreso mundial hacia los ODS se ha ralentizado por segundo año consecutivo6 . Sin embargo, el sector mundial de la educación superior puede desempeñar un papel importante en la inversión de esta desaceleración postpandemia.

El Dr. Andrew MacFarlane, director de la clasificación de QS, dijo: "Esta clasificación busca indicios de que la universidad está comprometida con la sociedad en la que existe y de la que depende, y que ya está marcando la diferencia. Al destacar el impacto de sus alumnos, la alineación de su investigación con los ODS de la ONU, o sus políticas y gobernanza, esperamos que este ranking sirva para intensificar aún más los esfuerzos de las universidades para ayudar a superar los desafíos globales a los que todos nos enfrentamos."

La metodología detallada de QS World University Rankings: Sostenibilidad está disponible aquí .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1503777/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

SOURCE QS Quacquarelli Symonds