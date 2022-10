LONDRES, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds (QS) lançou hoje o primeiro QS World University Rankings: Sustainability,

uma nova estrutura para avaliar como as universidades estão tomando medidas para enfrentar as questões ambientais e sociais mais urgentes do mundo.

Jessica Turner, CEO da QS, disse: "A QS tem como objetivo oferecer aos futuros alunos informações independentes sobre os registros das universidades para melhorar a sustentabilidade e apoiar as universidades no monitoramento de seu progresso à medida que se esforçam para implementar suas estratégias ESG[1] e encontrar soluções para desafios globais sem precedentes."

A classificação geral das 700 universidades apresentadas é determinada pela soma de suas pontuações em duas categorias:

Impacto ambiental (agregando três indicadores: instituições sustentáveis, educação sustentável e pesquisa sustentável )

(agregando três indicadores: e ) Impacto Social (agregando cinco indicadores: igualdade, intercâmbio de conhecimento, impacto da educação, empregabilidade e oportunidades e qualidade de vida).

A UC Berkely é líder mundial, seguida pela Universidade de Toronto e pela Universidade da Colúmbia Britânica. A Universidade de Edimburgo (em 4º lugar) é a instituição britânica com a melhor colocação, enquanto a Universidade de Nova Gales do Sul e a Universidade de Sydney compartilham o quinto lugar. A Universidade de Tóquio (7º lugar) é a líder da Ásia. UPenn, Yale e a Universidade de Auckland completam as top 10.

QS World University Rankings: Sustainability 2023: Top 20 2023



1 UC Berkeley EUA 2 Universidade de Toronto Canadá 3 Universidade da Columbia Britânica Canadá 4 Universidade de Edimburgo Reino Unido 5= Universidade de Nova Gales do Sul (UNSW Sydney) Austrália 5= Universidade de Sydney Austrália 7 Universidade de Tóquio Japão 8 Universidade da Pensilvânia EUA 9 Universidade de Yale EUA 10 Universidade de Auckland Nova Zelândia 11 Universidade Uppsala Suécia 12 Universidade Lund Suécia 13 Universidade de Glasgow Reino Unido 14 Universidade da Califórnia, Davis EUA 15 Universidade Aarhus Dinamarca 16 Universidade de Oxford Reino Unido 17 Western University Canadá 18 Universidade de Newcastle Reino Unido 19 Universidade de Cambridge Reino Unido 20 Universidade de Harvard EUA © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 TopUniversities.com todos os direitos reservados.

Os EUA dominam as classificações com 135 universidades, seguidas pelo Reino Unido (67), Alemanha (39), China Continental (37), Austrália (33) e Itália (31).

A Suécia conta com as duas universidades da Europa Continental mais bem classificadas, com a Uppsala University e a Lund University ocupando respectivamente a 11 ª e a 12 ª posição globalmente. E a Dinamarca tem a terceira universidade mais bem classificada da região, a Universidade Aarhus (15 º lugar).

Para a Sustainable Research, quatro universidades escandinavas estão entre as cinco primeiras do mundo, enquanto a Universidade Nacional de Singapura é a líder.

é a líder. A Universidade de São Paulo (34 º ) é a líder da América Latina.

(34 ) é a líder da América Latina. A Universidade da Cidade do Cabo (132 º ) é a líder da África.

(132 ) é a líder da África. A instituição com melhor desempenho da China é a Universidade de Pequim (118º) enquanto na Índia é o IIT Bombay (281-300).

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1503777/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

[1] Meio ambiente, Social, Governança

FONTE QS Quacquarelli Symonds

