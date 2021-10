Clé De Peau Beauté está trabajando en todo el mundo para hacer divertida la educación en CTIM

El cambio comienza desde el hogar: Clé de Peau Beauté cree que cada persona tiene un papel que desempeñar en la mejora del acceso a una educación de calidad, especialmente ante los desafíos globales del momento.

TOKIO, 10 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El último año y medio ha traído consigo cambios e incertidumbre considerables en el mundo: los niños en edad escolar se han visto especialmente afectados por los confinamientos globales que afectan su educación y la posibilidad para asistir a la escuela. Clé de Peau Beauté, la marca global de cuidado de la piel y maquillaje de lujo, reafirma su compromiso de abogar por la educación lanzando un juego enfocado en CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para ayudar a reactivar la emoción por el aprendizaje en los niños. Partiendo de la convicción de que la clave para un futuro más radiante radica en liberar el poder de las niñas a través de la educación, en 2019 Clé de Peau Beauté comenzó su alianza con UNICEF y lanzó su iniciativa filantrópica: "The Power of Radiance", como un vehículo para reconocer los esfuerzos de las personas que han abogado para impulsar un cambio positivo en sus comunidades a través de la educación, el desarrollo de habilidades y el empoderamiento. Este año, el programa "Power of Radiance" de Clé de Peau Beauté llevará la visión global de la marca a un nivel local para impulsar el cambio en las comunidades de todo el mundo.