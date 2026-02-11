Clientes de Domino's® recaudan una suma récord de $19 millones para el St. Jude Children's Research Hospital®

La iniciativa de recaudación respalda el compromiso de Domino's de recaudar $300 millones para 2034

ANN ARBOR, Michigan, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Domino's Pizza Inc. (Nasdaq: DPZ) se complace en anunciar que, gracias a la generosidad de clientes de todo EE. UU., recaudó una cifra récord de más de $19 millones para el St. Jude Children's Research Hospital® en 2025 a través de las siguientes iniciativas:

En 2025, Domino’s recaudó una cifra récord de más de $19 millones para el St. Jude Children’s Research Hospital.

La campaña por St. Jude Thanks and Giving ® recaudó más de $10.5 millones entre el 13 de octubre de 2025 y el 4 de enero de 2026 mediante el combo solidario St. Jude de Domino's, donaciones adicionales y redondeos.

recaudó más de $10.5 millones entre el 13 de octubre de 2025 y el 4 de enero de 2026 mediante el combo solidario St. Jude de Domino's, donaciones adicionales y redondeos. Antes de la campaña, Domino's ofrecía a sus clientes la opción de redondear el total de sus cuentas para donar a St. Jude, lo que le permitió generar más de $8.6 millones.

Franquicias y miembros del equipo corporativo de Domino's recaudaron más de $511,000 durante los eventos de la Caminata de St. Jude en todo el país.

"2025 fue el vigésimo segundo año en que Domino's participó de la campaña Thanks and Giving por St. Jude", comentó Russell Weiner, director ejecutivo de Domino's. "Esta es una iniciativa muy valorada por los miembros del equipo de Domino's en todo el país que, cada año, nos recuerda la gran diferencia que marca cada dólar, puesto que las donaciones ayudan a garantizar que las familias nunca reciban una factura de St. Jude por el tratamiento, los viajes, el alojamiento o la comida para que puedan centrarse en lo más importante: ayudar a sus hijos a vivir".

Con la suma de los $19 millones, la recaudación total de fondos de Domino's para St. Jude asciende a más de $162 millones desde el inicio de esta alianza. En mayo de 2024, Domino's se comprometió a recaudar un total de $300 millones para 2034 en beneficio de la misión de St. Jude de salvar vidas.

Para obtener más información acerca de Domino's y la alianza con St. Jude, incluso cómo puede contribuir a la misión de salvar vidas de St. Jude, visite biz.dominos.com/stewardship/stjude.

Acerca de Domino's Pizza®

Domino's Pizza, fundada en 1960, es la empresa de pizzas más grande del mundo, con un importante negocio tanto de entrega a domicilio como de venta para llevar. Se encuentra entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo, con una empresa mundial de más de 21,700 sucursales en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas a nivel mundial de más de $19,700 millones en los cuatro últimos trimestres finalizados el 7 de septiembre de 2025. Su sistema está compuesto por propietarios de franquicias independientes que representaban 99 % de las sucursales Domino's a fines del tercer trimestre de 2025. En EE. UU., Domino's generó más del 85 % de las ventas minoristas de EE. UU. en 2024 a través de canales digitales y ha desarrollado diversas plataformas de pedidos innovadoras, incluidas siete formas únicas de pedir Domino's.

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude Children's Research Hospital lidera el modo en que el mundo entiende, trata y supera el cáncer infantil y otras enfermedades potencialmente mortales. Su propósito es claro: Finding cures. Saving children® (Encontrar curas. Salvar a los niños). Este es el único centro oncológico integral designado por el Instituto Nacional del Cáncer dedicado exclusivamente a pacientes pediátricos. Cuando St. Jude abrió sus puertas en 1962, el cáncer infantil se consideraba en gran medida incurable. Desde entonces, St. Jude ha contribuido a elevar la tasa de supervivencia en EE. UU. del 20 % a más del 80 % y no se detendrá hasta que no haya más niños que mueran de cáncer. St. Jude comparte los avances que realiza para ayudar a los médicos e investigadores de hospitales locales y centros oncológicos de todo el mundo a mejorar la calidad del tratamiento y la atención a un número mayor de niños. Gracias a los generosos donantes, las familias nunca reciben una factura de St. Jude por el tratamiento, los viajes, el alojamiento o la comida, por lo que pueden centrarse en ayudar a su hijo a vivir. Visite St. Jude Inspire para conocer historias conmovedoras de esperanza, fortaleza, amor y bondad. Apoye la misión de St. Jude con una donación en stjude.org, un "Me gusta" en Facebook, siga a St. Jude en X, Instagram, LinkedIn y TikTok, y suscríbase a su canal de YouTube.

