Cloverly oznamuje kolo financovania série A v hodnote 19 miliónov USD a overenie novej platformy dodávateľov dobrovoľného trhu s uhlíkom

ATLANTA, 12. mája 2023 /PRNewswire/ -- Cloverly, platforma na opatrenia v oblasti klímy využívajúca technológie, dnes oznámila, že otvorila kolo financovania série A v hodnote 19 miliónov USD. Investíciu viedla spoločnosť Grotech Ventures, popredný svetový technologický investor, a pridali sa k nej ďalšie popredné firmy vrátane Aquiline Technology Growth, Impact Engine, Mission One Capital, New Climate Ventures a CreativeCo Capital s podporou súčasných investorov vrátane Tech Square Ventures, SoftBank Opportunity Fund, Circadian Ventures, Knoll Ventures, SaaS Ventures a Panoramic Ventures. Týmto financovaním sa bude financovať ďalší rozvoj v odvetví špičkovej digitálnej infraštruktúry platformy Cloverly pre dobrovoľné trhy s uhlíkom vrátane novej platformy dodávateľov, ktorá pomôže kupujúcim, dodávateľom a takmer akejkoľvek inej spoločnosti ľahko rozšíriť jej vplyv. Séria A tiež podporí strojnásobenie tímu Cloverly a otvorenie druhej centrály v Londýne s cieľom uspokojiť globálny dopyt zákazníkov.

Inovácie v dôležitom odvetví

Podľa Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC), „Nasadenie odstraňovania oxidu uhličitého (CDR) na vyváženie ťažko znižovateľných zvyškových emisií je nevyhnutné, ak sa majú dosiahnuť čisté nulové emisie CO2 alebo skleníkových plynov." Dobrovoľný trh s uhlíkom (VCM) predstavuje dôležitý mechanizmus na podporu okamžitých opatrení v oblasti klímy tým, že v súčasnosti rieši nevyhnutné emisie súbežne s rozsiahlym znížením emisií, ktoré je potrebné na odvrátenie klimatických zmien v budúcnosti. Národná akadémia vied uvádza, že na dosiahnutie globálnych emisných cieľov sa do roku 2050 musí ročne odstrániť ďalších 10 miliárd ton oxidu uhličitého. Táto naliehavá potreba podnecuje neuveriteľný rast týchto trhov, ktorý podľa očakávaní McKinsey a pracovnej skupiny pre rozširovanie dobrovoľných trhov s uhlíkom dosiahne do roku 2030 hodnotu 50 miliárd USD. Napriek rastu a naliehavosti však dobrovoľný trh s uhlíkom nemá veľa základných prvkov potrebných na dosiahnutie zmysluplného vplyvu vo veľkom rozsahu.

Cloverly rieši tieto problémy súvisiace s prístupom, jednoduchosťou, dôverou a transparentnosťou od svojho vzniku ako prvé rozhranie API na svete pre uhlíkové kredity. Spoločnosť sa rozrástla na poprednú digitálnu infraštruktúru, ktorá podporuje dobrovoľný trh s uhlíkom a spolupracuje s globálnymi lídrami, ako sú American Express, Salesforce, Visa a ďalšie. Podniky môžu rýchlo škálovať svoje opatrenia v oblasti klímy priamym nákupom kvalitného odstraňovania uhlíka alebo zabudovaním technológie Cloverly do svojich vlastných produktov, služieb alebo dodávateľských reťazcov. Dodávatelia projektov môžu tiež vykonávať škálovanie využitím trhoviska Cloverly Marketplace™, ako aj dodávateľského softvéru Cloverly, ktorý im umožňuje riadiť dôležité komerčné operácie, ako je správa zásob, viackanálová distribúcia a sledovanie predaja kreditov. Nová platforma pre dodávateľov ponúka kredity od inovatívnych dodávateľov, ako sú Tradewater, Therm, KOKO Networks, CarbonCure.

„Cloverly je veľmi silným zástancom pri rozširovaní našej distribúcie uhlíkových kreditov," dodal Rahul Misra, vedúci oddelenia uhlíkových produktov a prevádzky spoločnosti CarbonCure. „Hodnota, ktorú poskytujú predstavením nášho riešenia a prostredníctvom svojho skutočného partnerstva, je dôležitá, pretože sa pohybujeme na veľmi dynamickom dobrovoľnom trhu s uhlíkom a spolupracujeme s rôznorodou škálou nákupcov kreditov."

Trhový dopyt

Údaje o spotrebných výdavkoch podporujú nielen nevyhnutnosť na zmiernenie klimatických zmien z environmentálneho hľadiska, ale aj verejný dopyt po začlenení udržateľných možností do našich životov. Zo správy NielsenIQ z roku 2022 vyplýva, že 30 % spotrebiteľov si skôr kúpi udržateľné výrobky, a zo správy Wharton School of Business z roku 2022 vyplýva, že dve tretiny spotrebiteľov sú ochotné zaplatiť viac za udržateľné výrobky. Začlenenie opatrení v oblasti klímy do skúseností používateľov a plánov produktov je jednou z najväčších príležitostí, ktoré môžu podniky využiť na uspokojenie tohto osvedčeného dopytu na trhu.

„Nemôžeme čakať – musíme konať hneď," povedal Jason Rubottom, generálny riaditeľ spoločnosti Cloverly. „Význam dobrovoľného trhu s uhlíkom demonštruje bezprecedentný dopyt po riešeniach, ktoré umožňujú podnikom aj spotrebiteľom aktívne prispievať k rozhodujúcim opatreniam v oblasti klímy. Cloverly má jedinečnú pozíciu na uľahčenie tohto zapojenia a toto kolo financovania to predstavuje."

„Prostredníctvom našej hĺbkovej analýzy sme hovorili s mnohými zákazníkmi spoločnosti Cloverly. Ohromilo nás ich zanietenie pre produkt a tím spoločnosti Cloverly," pripomenul Lawson Devries, generálny partner Grotech Ventures. „Bolo jasné, že spoločnosť Cloverly sa etablovala nielen ako globálny líder na veľkom trhu, ale že svojim akcionárom prináša skutočnú hodnotu a pozitívne ovplyvňuje väčší boj proti klimatickým zmenám. Sme nadšení, že môžeme byť toho súčasťou."

„Bolo pozoruhodné sledovať, ako sa spoločnosť Cloverly vyvíjala od začiatku," uviedol Vasant Kamath z Tech Square Ventures, pôvodný hlavný investor v spoločnosti. „Vidieť, ako produkt aj tím rýchlo, v priebehu niekoľkých krátkych rokov, vyrástli na svetového hráča, je dôkazom neustálych inovácií s cieľom uspokojiť túto dôležitú potrebu trhu."

O Cloverly

Cloverly bola spustená ako prvé rozhranie API pre uhlíkové kredity a v súčasnosti je najpokročilejšou digitálnou infraštruktúrou, ktorá posilňuje dobrovoľné trhy s uhlíkom. Cloverly, s poslaním rozšíriť opatrenia v oblasti klímy s vysokým dosahom, v súčasnosti dôveruje viac ako 200 spoločností po celom svete, ktoré zahŕňajú finančné služby, technológie, účtovníctvo v oblasti ESG/uhlíka, dodávateľský reťazec, elektronický obchod a ďalšie, pričom desiatky popredných vývojárov projektov a dodávateľov využívajú platformu Cloverly na riadenie svojich operácií s uhlíkovými kreditmi. Viac informácií nájdete na stránke http://launch.cloverly.com/home .

O spoločnosti Grotech Ventures

Grotech Ventures, založená v roku 1984, je popredným počiatočným investorom do technologických spoločností s vysokým potenciálom. Spoločnosť Grotech vyhľadáva inovatívne investície v počiatočnom štádiu v celom technologickom prostredí a pokračuje v investovaní a pridávaní hodnoty počas životného cyklu každej portfóliovej spoločnosti. Firma spája silné finančné zabezpečenie, vzťahy v odvetví a rozsiahle odborné a prevádzkové znalosti na urýchlenie rastu. Spoločnosť Grotech s viazaným kapitálom vo výške viac ako 1,0 miliardy USD podporuje spoločnosti v počiatočnom štádiu prostredníctvom investícií začínajúcich na úrovni 500 000 USD. Viac informácií nájdete na stránkach http://www.grotech.com.

