Cloverly ogłasza rundę finansowania serii A w wysokości 19 mln $ i potwierdzenie wartości nowej platformy dla dostawców dobrowolnych rynków uprawnień do emisji dwutlenku węgla

ATLANTA, 12 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Cloverly, napędzana technologią platforma działań na rzecz klimatu, ogłosiła dziś pozyskanie rundy finansowania serii A w wysokości 19 mln $. Głównym inwestorem był Grotech Ventures , czołowy globalny inwestor technologiczny, do którego dołączyły inne wiodące firmy, w tym Aquiline Technology Growth , Impact Engine , Mission One Capital , New Climate Ventures i CreativeCo Capital , przy wsparciu dotychczasowych inwestorów, m.in. Tech Square Ventures , SoftBank Opportunity Fund , Circadian Ventures , Knoll Ventures , SaaS Ventures I Panoramic Ventures . Finansowanie zostanie przeznaczone na dalszy rozwój najlepszej w branży infrastruktury cyfrowej Cloverly dla dobrowolnych rynków uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w tym nowej platformy dla dostawców, która pomaga nabywcom, dostawcom i niemal każdej innej firmie bez trudu zwiększać skalę swojego oddziaływania. Fundusze z serii A pozwolą także na potrojenie liczebności zespołu Cloverly i otwarcie drugiej siedziby w Londynie, aby spółka mogła odpowiadać na globalny popyt ze strony klientów.

Innowacje w kluczowej branży

Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ( IPCC ), „Zastosowanie metod usuwania dwutlenku węgla (CDR) w celu zrównoważenia trudnych do wyeliminowania emisji resztkowych jest nieuniknione jeśli chcemy osiągnąć zerowe emisje netto CO2 lub gazów cieplarnianych". Dobrowolny rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (VCM) stanowi kluczowy mechanizm pobudzający do niezwłocznych działań w sferze klimatu poprzez skupienie się na niemożliwych do wyeliminowania dziś emisjach równolegle do redukcji emisji na wielką skalę, która jest konieczna do zatrzymania zmian klimatu w przyszłości. Według amerykańskiej National Academy of Sciences , aby wypełnić globalne cele w zakresie emisji konieczne jest eliminowanie dalszych 10 miliardów ton emisji dwutlenku węgla rocznie do 2050 r. Ta nagląca potrzeba napędza niewiarygodny wzrost na powiązanych rynkach, który według McKinsey i inicjatywy Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets może sięgnąć nawet 50 miliardów dolarów do 2030 r. Jednak pomimo rozwoju i ogromnej dynamiki, na rynku uprawnień do emisji brakuje wielu fundamentalnych aspektów niezbędnych do wprowadzenia znaczących zmian na dużą skalę.

Cloverly od początków swojej działalności dąży do rozwiązania tych problemów związanych z dostępem, łatwością obsługi, zaufaniem i transparentnością jako pierwsze API na świecie dla tzw. kredytów węglowych (carbon credits). Spółka rozwinęła się i stworzyła czołową infrastrukturę cyfrową dla dobrowolnych rynków uprawnień do emisji nawiązując współpracę z globalnymi liderami, takimi jak American Express, Salesforce, czy Visa. Przedsiębiorstwa mogą w krótkim czasie zwiększyć skalę swoich działań na rzecz klimatu bezpośrednio kupując kredyty na usuwanie dwutlenku węgla lub integrując technologię Cloverly z własnymi produktami, usługami i łańcuchami dostaw. Dostawcy projektów również mogą zwiększać skalę swoich działań z wykorzystaniem Cloverly Marketplace™ oraz oprogramowania Cloverly dla dostawców, które pozwala im zarządzać kluczowymi aspektami działalności komercyjnej, takimi jak zarządzanie zasobami, dystrybucja wielokanałowa i śledzenie sprzedaży kredytów. Nowa platforma dla dostawców oferuje kredyty od innowacyjnych dostawców, takich jak Tradewater , Therm , KOKO Networks , CarbonCure .

„Cloverly daje nam niezwykle silne oparcie przy zwiększaniu skali naszej dystrybucji kredytów węglowych - dodał Rahul Misra, dyrektor ds. produktów i działalności CarbonCure. - Wartość, którą otrzymujemy od nich zarówno poprzez prezentowanie naszego rozwiązania, jak i dzięki prawdziwej współpracy jest dla nas niezwykle ważna w poruszaniu się na niezwykle dynamicznym dobrowolnym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla i angażowaniu różnorodnych nabywców kredytów".

Popyt na rynku

Dane dotyczące wydatków konsumentów nie tylko wskazują na konieczność intensyfikacji działań związanych ze zmianami klimatu, ale także na społeczne zapotrzebowanie na włączenie idei zrównoważonego rozwoju do naszego życia. Raport NielsenIQ z 2022 r. pokazuje, że 30% konsumentów chętniej wybiera produkty zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju a raport z 2022 r. opracowany przez Wharton School of Business podkreśla, że dwie trzecie klientów jest gotowych płacić więcej za ekologiczne produkty. Włączenie walki ze zmianami klimatu w doświadczenia użytkowników i plany rozwojowe produktów jest jedną z największych szans do wykorzystania przez przedsiębiorstwa dla zaspokojenia tego realnego popytu na rynku.

„Nie możemy czekać - musimy działać teraz - oświadczył Jason Rubottom, dyrektor generalny Cloverly. - Rola, jaką odgrywa dobrowolny rynek emisji wskazuje na bezprecedensowy popyt na rozwiązania, które pozwalają zarówno firmom, jak i konsumentom na aktywne włączenie się w kluczowe działania na rzecz walki ze zmianami klimatu. Cloverly znajduje się w doskonałym położeniu, aby ułatwić angażowanie się w te działania, o czym świadczy obecna runda finansowania".

„W ramach naszej kompleksowej analizy inwestora rozmawialiśmy z wieloma klientami Cloverly. Byliśmy zaskoczeni tym, z jaką pasją odnosili się oni do produktu i zespołu Cloverly - wspomina Lawson Devries, komplementariusz Grotech Ventures. - Uświadomiliśmy sobie, że Cloverly nie tylko stał się globalnym liderem ogromnego rynku, ale też, że wprowadza do niego realną wartość dla interesariuszy i pozytywnie oddziałuje na szeroko zakrojone działania związane z walką ze zmianami klimatu. Cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć".

„Przyglądanie się ewolucji Cloverly od etapu zalążkowego było dla nas ogromną przyjemnością - zauważa Vasant Kamath z Tech Square Ventures, pierwotny inwestor główny spółki. - Fakt, że produkt i zespół Cloverly rozwinął się w podmiot światowej klasy w ciągu zaledwie kilku lat świadczy o ciągłej innowacyjności spółki i gotowości do spełniania najważniejszych potrzeb rynku".

Cloverly

Spółka Cloverly wprowadziła pierwsze API dla kredytów węglowych i oferuje obecnie najbardziej zaawansowaną infrastrukturę cyfrową dla dobrowolnych rynków uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Dążąc do zwiększenia skali efektywnych działań w walce ze zmianami klimatu, Cloverly zdobyło już zaufanie ponad 200 przedsiębiorstw na całym świecie w sektorach usług finansowych, technologii, ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego / rachunkowości dotyczącej dwutlenku węgla, łańcucha dostaw, handlu elektronicznego i innych. Dziesiątki czołowych autorów projektów i dostawców korzysta z platformy Cloverly do zarządzania swoimi działania w zakresie kredytów węglowych. Więcej informacji na stronie http://launch.cloverly.com/home .

Grotech Ventures

Założona w 1984 r. spółka Grotech Ventures jest czołowym inwestorem w projekty znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju realizowane przez spółki technologiczne o wysokim potencjale. Grotech poszukuje innowacyjnych projektów technologicznych we wczesnej fazie rozwoju i nieprzerwanie inwestuje i podnosi wartość każdej spółki znajdującej się w jej portfolio w całym cyklu życia. Spółka łączy w sobie mocne zaplecze finansowe, kontakty w branży i pogłębioną wiedzę dziedzinową i operacyjną, aby sprawnie przyspieszać rozwój wybranych podmiotów. Posiadając ponad 1 miliard dolarów zaangażowanego kapitału, Grotech wspiera spółki we wczesnej fazie rozwoju poprzez inwestycje o wartości od 500 tys. dolarów. Więcej informacji na stronie: http://www.grotech.com.

