Společnost Cloverly oznamuje financování série A v hodnotě 19 milionů dolarů a ověření nové platformy pro dobrovolný trh s uhlíkem

ATLANTA, 13. května 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Cloverly, technologická platforma pro opatření v oblasti klimatu, dnes oznámila, že v rámci kola financování série A získala 19 milionů dolarů. V čele investice stála společnost Grotech Ventures , přední globální investor v oblasti technologií, k níž se připojily další významné firmy včetně Aquiline Technology Growth , Impact Engine , Mission One Capital , New Climate Ventures , a CreativeCo Capital s podporou současných investorů, jako je např. společnost Tech Square Ventures , SoftBank Opportunity Fund , Circadian Ventures , Knoll Ventures , SaaS Ventures , a Panoramic Ventures . Z tohoto kapitálu bude financován další rozvoj špičkové digitální infrastruktury společnosti Cloverly pro dobrovolné trhy s uhlíkem, včetně nové dodavatelské platformy, která pomáhá odběratelům, dodavatelům a téměř jakýmkoli dalším společnostem snadno rozšiřovat svůj dosah. Série A rovněž podpoří trojnásobné rozšíření týmu společnosti Cloverly a otevření druhé centrály v Londýně pro pokrytí poptávky globálních zákazníků.

Inovace v mimořádně důležitém odvětví

Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu ( IPCC ) je „využití pohlcování oxidu uhličitého (carbon dioxide removal, CDR) jako protiváhy těžko odstranitelných zbytkových emisí nevyhnutelné, pokud má být dosaženo čistých nulových emisí CO2 nebo skleníkových plynů". Dobrovolný trh s uhlíkem (voluntary carbon market, VCM) představuje klíčový mechanismus pro podporu okamžitých opatření v oblasti klimatu tím, že řeší dnes nevyhnutelné emise souběžně s rozsáhlým snižováním emisí, které je nutné k odvrácení změny klimatu v budoucnosti. Národní akademie věd uvádí, že k dosažení globálních emisních cílů je třeba do roku 2050 každoročně odstranit dalších 10 miliard tun oxidu uhličitého. Tato naléhavá potřeba podněcuje neuvěřitelně prudký růst těchto trhů, který by měl podle společnosti McKinsey a pracovní skupiny pro rozšiřování dobrovolných trhů s uhlíkem do roku 2030 dosáhnout objemu 50 miliard dolarů. Navzdory tomuto růstu a závažnosti situace však dobrovolné trhy s uhlíkem postrádají mnoho základních prvků, které jsou nezbytné pro dosažení významného dopadu ve větším měřítku.

Společnost Cloverly řeší tyto problémy ohledně dostupnosti, jednoduchosti, důvěryhodnosti a transparentnosti již od svého vzniku jako první API rozhraní na světě pro obchodování s uhlíkovými kredity, přičemž se rozvinula v přední digitální infrastrukturu, která podporuje dobrovolný trh s uhlíkem a spolupracuje s takovými globálními špičkami, jako jsou American Express, Salesforce, Visa a další. Podniky mohou rychle škálovat svá opatření v oblasti klimatu buď přímým nákupem kvalitních kreditů o pohlcení uhlíku nebo začleněním technologie Cloverly do svých vlastních produktů, služeb nebo dodavatelských řetězců. Také dodavatelé projektů mají možnost škálování prostřednictvím platformy Cloverly Marketplace™ či dodavatelského softwaru společnosti Cloverly, který jim umožňuje řídit klíčové obchodní operace, jako je správa zásob, vícekanálová distribuce a sledování prodeje kreditů. Nová dodavatelská platforma nabízí kredity od inovativních dodavatelů, jako jsou Tradewater , Therm , KOKO Networks či CarbonCure .

„Společnost Cloverly nás při rozšiřování distribuce uhlíkových kreditů maximálně podporuje," dodává ředitel pro uhlíkové produkty a provozní ředitel společnosti CarbonCure Rahul Misra. "Hodnota, kterou nám poskytují jak formou prezentace našeho řešení, tak prostřednictvím skutečného partnerství, je pro nás při pohybu na velmi dynamickém dobrovolném trhu s uhlíkem a spolupráci s různými kupci kreditů skutečně důležitá."

Poptávka trhu

Údaje o spotřebitelských výdajích potvrzují nejen ekologickou nutnost omezit změny klimatu, ale také poptávku veřejnosti po začlenění udržitelných rozhodnutí do našich životů. Zpráva společnosti NielsenIQ z roku 2022 uvádí, že 30 % spotřebitelů je ochotno nakupovat udržitelné výrobky, přičemž zpráva Wharton School of Business z roku 2022 zdůrazňuje, že dvě třetiny spotřebitelů jsou ochotny za udržitelné výrobky zaplatit více. Začlenění opatření v oblasti klimatu do uživatelských zkušeností a produktových strategií je jednou z největších příležitostí, které mohou podniky k uspokojení této prokázané poptávky na trhu využít.

„Nemůžeme čekat - musíme jednat hned," prohlásil generální ředitel společnosti Cloverly Jason Rubottom. „Význam dobrovolného trhu s uhlíkem dokazuje bezprecedentní poptávku po řešeních, která umožňují podnikům i spotřebitelům aktivně přispívat k rozhodujícím opatřením v oblasti klimatu. Společnost Cloverly má jedinečné předpoklady k tomu, aby toto zapojení usnadnila, což odráží i toto kolo financování."

„V rámci due diligence jsme hovořili s mnoha zákazníky společnosti Cloverly. Jejich nadšení pro produkt a tým společnosti Cloverly bylo ohromující," vzpomíná Lawson Devries, generální partner společnosti Grotech Ventures. „Jasně se ukázalo, že společnost Cloverly se nejen etablovala jako globální lídr na velkém trhu, ale že přináší svým zainteresovaným stranám skutečnou hodnotu a pozitivně ovlivňuje všeobecný boj proti změně klimatu. Jsme nadšeni, že se na tom můžeme podílet."

„Sledovat vývoj společnosti Cloverly od dob jejího seed financování bylo pozoruhodné," vzpomíná Vasant Kamath ze společnosti Tech Square Ventures, která byla původním hlavním investorem společnosti Cloverly. "To, jak se produkt i tým během několika málo let rychle rozrostly v aktéry světové úrovně, je důkazem jejich neustálých inovací, které mají za cíl uspokojit tuto zásadní potřebu trhu."

