Cloverly anuncia una ronda de financiación de serie A de 19 millones de dólares y la validación de la nueva plataforma de proveedores del mercado voluntario de carbono

ATLANTA, 11 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Cloverly, una plataforma de acción por el clima impulsada por la tecnología, ha anunciado hoy que ha obtenido una ronda de financiación de serie A de 19 millones de dólares. La inversión fue dirigida por Grotech Ventures, uno de los principales inversores mundiales en tecnología, a la que se han unido otras importantes empresas como Aquiline Technology Growth, Impact Engine, Mission One Capital, New Climate Ventures, y CreativeCo Capital, y con el apoyo de inversores como Tech Square Ventures, SoftBank Opportunity Fund, Circadian Ventures, Knoll Ventures, SaaS Ventures, y Panoramic Ventures. Esta financiación servirá para seguir desarrollando la infraestructura digital de Cloverly, líder en el sector de los mercados voluntarios de carbono, incluida la nueva plataforma de proveedores, que ayuda a compradores, proveedores y casi cualquier otra empresa a ampliar fácilmente su impacto. La Serie A también apoyará la triplicación del equipo de Cloverly y el lanzamiento de una segunda sede en Londres con el fin de dar cabida a la demanda global de los clientes.

Innovación en una industria crítica

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), "El despliegue de la eliminación de dióxido de carbono (CDR) para contrarrestar las emisiones residuales difíciles de disminuir es inevitable si se quiere alcanzar un nivel neto cero de emisiones de CO2 o GEI". El mercado voluntario de carbono (MVC) representa un mecanismo crítico para impulsar la acción climática inmediata, abordando las emisiones inevitables hoy en paralelo a las reducciones de emisiones a gran escala necesarias para evitar el cambio climático en el futuro. Para alcanzar los objetivos mundiales de emisiones, la National Academy of Sciences afirma que para 2050 deberán eliminarse anualmente 10.000 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono. Esta necesidad acuciante está impulsando un crecimiento increíble de estos mercados, que se espera que alcance unos 50.000 millones de dólares en 2030 según McKinsey and the Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets. Sin embargo, a pesar del crecimiento y la urgencia, el MVC carece de muchos de los elementos fundamentales necesarios para impulsar un impacto significativo a escala.

Cloverly ha estado abordando estos problemas relacionados con el acceso, la facilidad, la confianza y la transparencia desde su creación como la primera API del mundo para créditos de carbono y la empresa ha crecido hasta convertirse en la infraestructura digital líder que impulsa el MVC, asociándose con líderes mundiales como American Express, Salesforce, Visa, etc. Las empresas pueden ampliar rápidamente su acción climática comprando directamente créditos de carbono de calidad o integrando la tecnología Cloverly en sus propios productos, servicios o cadenas de suministro. Los proveedores de proyectos también pueden escalar aprovechando el Cloverly Marketplace™, así como el software para proveedores de Cloverly que les permite gestionar operaciones comerciales críticas como la gestión de inventarios, la distribución multicanal y el seguimiento de las ventas de créditos. La nueva plataforma de proveedores ofrece créditos de proveedores innovadores como Tradewater, Therm, KOKO Networks, CarbonCure.

"Cloverly ha sido un gran defensor de nuestra distribución de créditos de carbono", añadió Rahul Misra, responsable de productos y operaciones de carbono de CarbonCure. "El valor que aportan tanto al mostrar nuestra solución como a través de su genuina asociación es importante a medida que navegamos por el muy dinámico mercado voluntario de carbono y nos relacionamos con una diversa gama de compradores de créditos".

La demanda del mercado

Los datos sobre el gasto de los consumidores respaldan no sólo el imperativo medioambiental de reducir el cambio climático, sino también la demanda pública de incorporar opciones sostenibles a nuestras vidas. Un informe de 2022 de NielsenIQ muestra que el 30% de los consumidores son más propensos a comprar productos sostenibles y un informe de 2022 de la Wharton School of Business destaca que dos tercios de los consumidores están dispuestos a pagar más por productos sostenibles. Incorporar la acción por el clima a las experiencias de los usuarios y a las hojas de ruta de los productos es una de las mayores oportunidades que pueden aprovechar las empresas para satisfacer esta demanda probada del mercado.

"No podemos esperar, tenemos que actuar ya", ha declarado Jason Rubottom, consejero delegado de Cloverly. "La importancia del mercado voluntario de carbono demuestra una demanda sin precedentes de soluciones que permitan tanto a las empresas como a los consumidores contribuir activamente a la acción climática crítica. Cloverly está en una posición única para facilitar ese compromiso y esta ronda de financiación lo representa."

"A través de nuestra diligencia debida, hablamos con muchos de los clientes de Cloverly. Nos sorprendió la pasión que sentían por el producto y el equipo de Cloverly", recordó Lawson Devries, socio general de Grotech Ventures. "Quedó claro que Cloverly no sólo se ha consolidado como líder mundial en un gran mercado, sino que estaba aportando un valor real a sus grupos de interés e influyendo positivamente en la lucha más amplia contra el cambio climático. Nos entusiasma formar parte de ello".

"Ha sido notable ver evolucionar a Cloverly desde su ronda semilla", reflexionó Vasant Kamath de Tech Square Ventures, el principal inversor original de la empresa. "Ver tanto el producto como el equipo crecer rápidamente hasta convertirse en un jugador de clase mundial en tan sólo unos pocos años es un testimonio de su continua innovación para satisfacer esta necesidad crítica del mercado."

Acerca de Cloverly

Cloverly se lanzó como la primera API para créditos de carbono y ahora es la infraestructura digital más avanzada que impulsa los mercados voluntarios de carbono. Con la misión de ampliar la acción climática de alto impacto, Cloverly cuenta ahora con la confianza de más de 200 empresas de todo el mundo que abarcan servicios financieros, tecnología, ESG / contabilidad de carbono, cadena de suministro, comercio electrónico y más, con docenas de los principales desarrolladores de proyectos y proveedores que aprovechan la plataforma Cloverly para gestionar sus operaciones de créditos de carbono. Para más información, visite http://launch.cloverly.com/home .

Acerca de Grotech Ventures

Fundada en 1984, Grotech Ventures es uno de los principales inversores en empresas tecnológicas de alto potencial. Grotech busca inversiones innovadoras en fase inicial en todo el panorama tecnológico y sigue invirtiendo y añadiendo valor a lo largo del ciclo de vida de cada empresa de su cartera. La empresa cuenta con una sólida combinación de respaldo financiero, relaciones con la industria y una profunda experiencia operativa y en el sector para acelerar el crecimiento. Con más de 1.000 millones de dólares en capital comprometido, Grotech apoya a empresas en fase inicial mediante inversiones a partir de 500.000 dólares. Para más información, visite http://www.grotech.com.

Contacto para Medios:

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1557052/Cloverly_Logo.jpg

