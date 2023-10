Cognizant e ISS ampliam seu relacionamento para continuar impulsionando a inovação na organização financeira da ISS

A Cognizant continuará a fornecer serviços financeiros e contábeis (F&A) para a ISS que já proporcionaram um ganho de eficiência no processamento financeiro para uma das maiores organizações de gerenciamento de instalações do mundo

TEANECK, Nova Jersey, 30 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Cognizant (Nasdaq: CTSH) anunciou hoje uma renovação de cinco anos com a ISS, uma empresa líder em experiência no local de trabalho e gerenciamento de instalações. A colaboração alargada permitirá à Cognizant continuar a ajudar a ISS a criar eficiências e a melhorar a inovação na sua organização financeira em todo o Norte da Europa. Até o momento, a Cognizant fez a transição de vários processos e sistemas específicos de cada país para uma estrutura simplificada, consolidada e automatizada. As melhorias permitiram que os funcionários de F&A da ISS processassem mais faturas a cada ano, o que significa uma melhor experiência para seus clientes e fornecedores.

A Cognizant iniciou a parceria com a ISS em 2014 e, nesse período, entregou com sucesso um modelo financeiro e contábil escalável e otimizado. Isto permitiu que vários países e serviços fossem consolidados sob um processo e sistema padronizados que melhoraram a eficiência e reduziram custos. Também foi entregue uma nova estrutura de controle que trabalha para reduzir a duplicação no fluxo de trabalho dos processos de Finanças e Contabilidade. A Cognizant também introduziu diversas ferramentas e sistemas diferentes para melhorar a automação, incluindo ferramentas de auditoria duplicadas, como ProHanc e Tracer. Durante a próxima fase do projeto, a Cognizant pretende impulsionar a inovação contínua e melhorias de produtividade para a organização financeira, fornecendo soluções e processos concebidos para simplificar, harmonizar e padronizar a forma de trabalhar com o objetivo de obter maiores poupanças de custos. Também será realizado trabalho para projetar soluções para implantação posterior em outras unidades de negócios na ISS, paralelamente e em linha com uma implementação contínua da estratégia Global One ISS.

Thomas Djursoe, Country Manager da Cognizant Denmark, afirmou: "Estamos muito satisfeitos por continuar a nossa colaboração com a ISS para inovar ainda mais e criar eficiências para a organização financeira no Norte da Europa. Durante o nosso envolvimento, trabalhamos em conjunto para introduzir um novo modelo operacional que melhorou a faturação e a comunicação tanto para os clientes como para os fornecedores da ISS. Os funcionários da ISS também estão a trabalhar de forma mais eficiente e em colaboração com vários países, o que acabou por resultar num custo mais baixo para a ISS devido à racionalização das operações. Estamos ansiosos pela próxima fase da nossa colaboração e inovação contínua com a ISS."

Pawel Rowicki, Chefe de Transformação de Serviços Compartilhados da ISS, disse: "Durante nosso envolvimento com a Cognizant, fizemos a transição de um processo financeiro múltiplo e específico de cada país para um modelo consolidado e automatizado. Isso melhorou significativamente nossa eficiência e o serviço geral que oferecemos aos nossos fornecedores e clientes. Como resultado, a equipe financeira agora processa faturas com mais rapidez e economia devido ao serviço padronizado que operamos. Estou ansioso pela colaboração contínua com a Cognizant e pelos ganhos aprimorados de inovação e eficiência que esperamos continuar alcançando juntos."

Sobre a ISS

A ISS, uma empresa líder em experiência de trabalho e gestão de instalações, oferece soluções de criação de ambientes que contribuem para um melhor desempenho empresarial e tornam a vida mais fácil, produtiva e agradável — entregue com altos padrões por pessoas que se importam. https://www.issworld.com/en

Sobre a Cognizant

A Cognizant (Nasdaq: CTSH) desenvolve negócios modernos. Nós ajudamos nossos clientes a modernizar a tecnologia, reimaginar processos e transformar experiências para poderem se manter à frente em nosso mundo em constante mudança. Juntos, estamos melhorando a vida cotidiana. Veja como em www.cognizant.com ou @cognizant.

