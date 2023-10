Cognizant et ISS étendent leur relation pour continuer à stimuler l'innovation au sein de l'organisation financière d'ISS

Cognizant continuera à fournir à ISS des services comptables et financiers (F&A), lesquels ont déjà permis à l'une des plus grandes organisations de gestion d'installations au monde de gagner en efficacité dans le domaine du traitement financier

TEANECK, New Jersey, 30 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui un renouvellement pour cinq ans de son contrat avec ISS, l'une des principales sociétés de gestion des installations et de l'expérience sur le lieu de travail. Cette collaboration étendue permettra à Cognizant de continuer à aider ISS à gagner en efficacité et à améliorer l'innovation au sein de son organisation financière dans toute l'Europe du Nord. À ce jour, Cognizant a transformé plusieurs processus et systèmes spécifiques à un pays dans un cadre simplifié, consolidé et automatisé. Ces améliorations ont permis aux employés F&A d'ISS de traiter plus de factures chaque année, ce qui se traduit par une meilleure expérience pour leurs clients et leurs fournisseurs.

Cognizant a commencé son partenariat avec ISS en 2014 et, au cours de cette période, a réussi à fournir un modèle financier et comptable évolutif et optimisé. Cela a permis de regrouper plusieurs pays et services dans un processus et un système standardisés, qui ont amélioré l'efficacité et permis de réduire les coûts. Un nouveau cadre de contrôle a également été mis en place pour réduire la duplication dans le flux de travail des processus comptables et financiers. Cognizant a également introduit plusieurs outils et systèmes différents pour améliorer l'automatisation, y compris des outils d'audit des doublons tels que ProHanc et Tracer. Au cours de la prochaine phase du projet, Cognizant vise à stimuler l'innovation continue et l'amélioration de la productivité pour l'organisation financière en fournissant des solutions et des processus conçus pour simplifier, harmoniser et standardiser la façon de travailler dans le but de réaliser des économies supplémentaires. Des travaux seront également menés pour concevoir des solutions en vue d'un déploiement ultérieur dans d'autres unités opérationnelles au sein d'ISS, parallèlement et conformément à un déploiement continu de la stratégie « Global One ISS ».

Thomas Djursoe, directeur national de Cognizant Danemark, a déclaré que « nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec ISS afin d'innover davantage et accroître l'efficacité de l'organisation financière en Europe du Nord. Au cours de notre engagement, nous avons travaillé ensemble pour introduire un nouveau modèle opérationnel qui a amélioré la facturation et la communication pour les clients et les fournisseurs d'ISS. De même, les employés d'ISS travaillent plus efficacement et en collaboration avec plusieurs pays, ce qui a finalement permis de réduire les coûts pour ISS en raison de la rationalisation des opérations. Nous attendons avec impatience la prochaine phase de notre collaboration et de notre innovation continue aux côtés d'ISS. »

Pawel Rowicki, responsable de la transformation des services partagés pour ISS, a ajouté qu'« au cours de notre collaboration avec Cognizant, nous sommes passés d'un processus financier multiple et spécifique à un pays à un modèle consolidé et automatisé. Cela a considérablement amélioré notre efficacité et le service global que nous fournissons à nos vendeurs et à nos clients. Par conséquent, l'équipe financière traite maintenant les factures plus rapidement et de façon plus rentable grâce au service standardisé que nous offrons. Je me réjouis à l'idée de la poursuite de cette collaboration avec Cognizant et des gains d'innovation et d'efficacité que nous espérons continuer à réaliser ensemble. »

À propos d'ISS

ISS, une entreprise de premier plan dans le domaine de l'expérience sur le lieu de travail et de la gestion des installations, fournit des solutions de création de lieux qui contribuent à améliorer le rendement de l'entreprise et à rendre la vie plus facile, plus productive et plus agréable – fournies selon des normes élevées par des personnes qui s'en soucient. https://www.issworld.com/en

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réinventer leurs processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans un monde qui évolue rapidement. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

