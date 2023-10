Cognizant und ISS erweitern ihre Zusammenarbeit, um die Innovation innerhalb der Finanzorganisation von ISS weiter voranzutreiben

Cognizant wird weiterhin Dienstleistungen im Bereich Finanz- und Rechnungswesen (F&A) für ISS erbringen, die bereits zu einer Effizienzsteigerung bei der Finanzabwicklung für eines der weltweit größten Facility-Management-Unternehmen geführt haben

TEANECK, N.J., 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat heute eine fünfjährige Vertragsverlängerung mit ISS, einem führenden Unternehmen für Workplace Experience und Facility Management, bekannt gegeben. Die erweiterte Zusammenarbeit wird es Cognizant ermöglichen, ISS weiterhin bei der Schaffung von Effizienz und verbesserter Innovation innerhalb der Finanzorganisation in Nordeuropa zu unterstützen. Bis heute hat Cognizant mehrere länderspezifische Prozesse und Systeme in einen vereinfachten, konsolidierten und automatisierten Rahmen umgewandelt. Die Verbesserungen haben es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der F&A-Abteilung von ISS ermöglicht, jedes Jahr mehr Rechnungen zu bearbeiten, was eine bessere Erfahrung für ihre Kundschaft und ihren Anbietern bedeutet.

Cognizant begann die Partnerschaft mit ISS im Jahr 2014 und hat in dieser Zeit erfolgreich ein optimiertes, skalierbares Finanz- und Buchhaltungsmodell entwickelt. Dies ermöglichte die Konsolidierung mehrerer Länder und Dienste im Rahmen eines standardisierten Prozesses und Systems, wodurch die Effizienz gesteigert und die Kosten gesenkt werden konnten. Darüber hinaus wurde ein neuer Kontrollrahmen geschaffen, der dazu beiträgt, Doppelarbeit in den Arbeitsabläufen der Finanz- und Rechnungswesenprozesse zu reduzieren. Cognizant hat außerdem verschiedene Tools und Systeme zur Verbesserung der Automatisierung eingeführt, darunter Tools zur Prüfung von Duplikaten wie ProHanc und Tracer. In der nächsten Phase des Projekts will Cognizant durch die Bereitstellung von Lösungen und Prozessen zur Vereinfachung, Harmonisierung und Standardisierung der Arbeitsweise die kontinuierliche Innovation und Produktivitätsverbesserung der Finanzorganisation vorantreiben, mit dem Ziel, weitere Kosteneinsparungen zu erzielen. Darüber hinaus wird an der Entwicklung von Lösungen gearbeitet, die später in anderen Geschäftsbereichen von ISS eingesetzt werden sollen, parallel und im Einklang mit der kontinuierlichen Einführung der Global One ISS-Strategie.

Thomas Djursoe, Länderchef von Cognizant Dänemark, sagte: „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit ISS fortzusetzen, um weitere Innovationen und Effizienzsteigerungen für die Finanzorganisation in Nordeuropa zu schaffen. Während unseres Engagements haben wir gemeinsam an der Einführung eines neuen Betriebsmodells gearbeitet, das die Rechnungsstellung und Kommunikation sowohl für die Kundschaft als auch für die Anbieter von ISS verbessert hat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ISS arbeiten auch effizienter und in Zusammenarbeit mit mehreren Ländern, was letztendlich zu niedrigeren Kosten für ISS aufgrund der Rationalisierung der Abläufe geführt hat. Wir freuen uns auf die nächste Phase unserer Zusammenarbeit und kontinuierlichen Innovation mit ISS."

Pawel Rowicki, Leiter der Abteilung Shared Services Transformation bei ISS, sagte: „Während unserer Zusammenarbeit mit Cognizant sind wir von einem mehrfachen und länderspezifischen Finanzprozess zu einem konsolidierten und automatisierten Modell übergegangen. Dies hat unsere Effizienz und den Gesamtservice, den wir unseren Anbietern und unserer Kundschaft bereitstellen, erheblich verbessert. Infolgedessen bearbeitet das Finanzteam jetzt Rechnungen schneller und kostengünstiger, da wir einen standardisierten Service anbieten. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Cognizant und die damit verbundenen Innovations- und Effizienzsteigerungen, die wir gemeinsam erreichen wollen."

Informationen zu ISS

ISS, ein führendes Unternehmen für Arbeitsplatzerlebnisse und Gebäudemanagement, bietet Lösungen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen an, die zu einer besseren Unternehmensleistung beitragen und das Leben einfacher, produktiver und angenehmer machen - nach hohen Standards und von Menschen, die sich engagieren. https://www.issworld.com/en

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) gestaltet moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kundschaft bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Umwandlung von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Erfahren Sie mehr auf www.cognizant.com oder @cognizant.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

