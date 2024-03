Cognizant poursuit sa collaboration avec Pon IT pour la gestion et l'optimisation de ses services cloud

Cette extension de partenariat permettra à Cognizant de continuer à fournir des services gérés pour le cloud de Pon IT et ses diverses filiales, favorisant ainsi l'agilité, l'intuition et l'innovation.

TEANECK, New Jersey, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) a aujourd'hui confirmé le renouvellement de son partenariat de longue date avec Pon IT, membre de la multinationale familiale néerlandaise Pon Holdings. Cette reconduction permettra à Cognizant de continuer à fournir ses services cloud gérés pour Pon IT et ses différentes filiales. Au cours de la prochaine phase de la collaboration, Cognizant continuera à déployer des optimisations supplémentaires visant à offrir à Pon IT une plateforme cloud agile, intuitive et intégrée.

Pendant six ans de collaboration, Cognizant a remodelé l'infrastructure de Pon IT pour créer une plateforme agile exploitant l'automatisation. Avec plusieurs sociétés opérationnelles dans divers secteurs, le travail continu de Cognizant sur la plateforme cloud de service géré, dans le cadre de la relation renouvelée, vise à permettre à Pon IT de bénéficier des capacités et des processus partagés, ainsi que des données à la demande. La plateforme est conçue pour offrir stabilité et efficacité à Pon IT.

« Nous sommes ravis que notre partenaire Cognizant continue de nous soutenir. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration existante », a déclaré Ton van Dijk, directeur informatique chez Pon Holdings. « Nous sommes convaincus que grâce à nos connaissances et expériences mutuelles, nous pouvons encore améliorer notre plateforme déjà stable et éprouvée. »

Saket Gulati, responsable de l'Europe du Nord chez Cognizant, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Pon IT pour fournir des services gérés sur leur plateforme cloud et pour en tirer des avantages. Tout au long de notre relation de longue date, nous avons travaillé de concert avec l'équipe de Pon IT pour moderniser et optimiser la plateforme cloud afin de maximiser la valeur commerciale qu'elle offre. Les entreprises qui optent pour des solutions cloud bénéficient d'un avantage concurrentiel, incluant une amélioration de l'efficacité, de l'agilité, de l'innovation et de l'évolutivité, grâce aux atouts puissants des solutions cloud. Nous sommes impatients de continuer notre collaboration avec Pon IT. »

À propos de Pon Holdings

Pon est une multinationale familiale dont le chiffre d'affaires annuel dépasse les 10 milliards d'euros. Basée aux Pays-Bas, Pon emploie quelque 15 700 personnes réparties sur 34 marchés et 6 continents. Représentant de nombreuses marques prestigieuses à travers plus de 110 entreprises, Pon opère dans quatre secteurs : l'automobile, le cyclisme, les équipements lourds et l'alimentation électrique, ainsi que l'agriculture. La mission de Pon est de maintenir les personnes, les villes et les industries en mouvement de manière efficace et durable.

Voir aussi https://pon.com

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réinventer les processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans notre monde en rapide évolution. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

