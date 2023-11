Cognizant sélectionné par Alm. Brand Group pour activer des services d'automatisation

Cette nouvelle collaboration permettra à Cognizant de reprendre les processus commerciaux externalisés actuels et de les automatiser pour améliorer l'efficacité et l'expérience client

TEANECK, New Jersey, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Alm. Brand Group, une compagnie d'assurance de premier plan au Danemark. Cognizant commencera à fournir une gamme de processus commerciaux précédemment externalisés par Alm. Brand Group auprès d'autres fournisseurs. Cette nouvelle relation se concentrera sur l'automatisation d'un grand nombre de ces processus et tâches afin d'accroître l'efficacité, d'améliorer l'expérience client et de renforcer la compétitivité du groupe.

Dans le cadre de cette collaboration, Cognizant prévoit d'automatiser une série de processus, notamment les polices d'assurance et les tâches administratives, qui sont traditionnellement des actions manuelles et répétitives. Ces efforts sont destinés à apporter un gain d'efficacité en permettant à davantage de tâches d'être accomplies dans un temps plus court et donc de fournir une meilleure expérience client. Cognizant aidera également à identifier d'autres possibilités d'automatisation aux côtés des spécialistes de l'automatisation internes d'Alm. Brand Group. En outre, Cognizant fera appel aux capacités et aux connaissances approfondies de son centre d'excellence danois et nordique de Vilnius, en Lituanie, spécialisé dans l'assurance et l'automatisation. En 2024, Cognizant prévoit de consolider l'ensemble des processus externalisés d'Alm. Brand Group à Vilnius.

Camilla Amstrup, directrice exécutive du groupe responsable des lignes commerciales chez Alm. Brand Group a déclaré : « La dernière évolution de l'externalisation des processus d'entreprise implique de plus en plus l'automatisation des processus externalisés afin d'accroître l'efficacité et d'améliorer l'expérience des clients et ainsi de renforcer la compétitivité. C'est pourquoi Alm. Brand Group a choisi Cognizant comme nouveau partenaire d'externalisation, car ils sont particulièrement compétents pour collaborer avec les entreprises à l'automatisation de tout ou partie de leurs processus commerciaux. »

Thomas Djursoe, directeur national de Cognizant Danemark, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Alm. Brand Group pour les aider à automatiser les processus manuels et répétitifs. Le secteur de l'assurance dispose d'un vaste potentiel pour moderniser ses opérations et l'automatisation est une technologie très efficace pour accroître l'efficacité, réduire les coûts et améliorer l'expérience client. L'automatisation prépare souvent les entreprises à l'avenir en permettant une plus grande transformation et à une meilleure préparation à l'avancement de technologies telles que l'IA générative. Les entreprises — et les industries — qui accordent la priorité à la transformation numérique sont souvent en mesure d'acquérir un plus grand avantage concurrentiel. »

À propos d'Alm. Brand Group

Alm. Brand Group est un groupe d'assurance danois unifié et leader, spécialisé dans l'assurance non-vie. Elle compte plus de 700 000 clients combinés. C'est la deuxième plus grande compagnie d'assurance non-vie du Danemark.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réinventer leurs processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans un monde qui évolue rapidement. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :













EMEA/APAC/Amériques : Christina Schneider [email protected] Inde : Rashmi Vasisht [email protected]











Alm. Brand Group : Mikkel Nikolajsen +45 22185711