CoinEx adopte un nouveau slogan de marque : Faciliter le trading de cryptomonnaies

En 2021, CoinEx a répertorié plus de 300 cryptomonnaies de première qualité. Par ailleurs, aider les utilisateurs à choisir des actifs numériques novateurs n'était plus un objectif de croissance. Il était devenu normal de répertorier toutes les cryptomonnaies supérieures sur le marché. À mesure que le marché des cryptomonnaies continue d'évoluer, de plus en plus d'utilisateurs affluent vers l'industrie de la blockchain.

Cependant, les novices sont souvent désorientés et découragés par leur manque de connaissances en matière de blockchain, par le seuil élevé des plateformes de trading, ainsi que par la complexité des opérations de trading de cryptomonnaies. Par conséquent, CoinEx ne doit pas simplement fournir des actifs numériques innovants, mais également aider les débutants à effectuer leur première transaction facilement, leur permettre de profiter de la libre circulation des actifs numériques et contribuer à un monde meilleur grâce à la blockchain, en collaboration avec les utilisateurs.

Pour ce faire, CoinEx a décidé d'adopter un nouveau slogan de marque : Faciliter le trading de cryptomonnaies. À l'avenir, CoinEx servira de passerelle entre les utilisateurs et le monde de la cryptomonnaie. Ce rôle de passerelle aidera davantage d'utilisateurs à effectuer chaque transaction avec facilité et à briser le préjugé qui veut que l'industrie de la blockchain soit inaccessible.

Sur CoinEx (sur le site Web et sur l'application mobile), les utilisateurs peuvent trader des cryptomonnaies de manière simple et pratique, n'importe où et n'importe quand. CoinEx aspire à concevoir des produits simples et à faciliter les opérations, pour permettre aux utilisateurs de commencer à utiliser les produits CoinEx et à trader des cryptomonnaies sans tarder. Par ailleurs, la plateforme propose un centre d'aide complet et professionnel pour guider les utilisateurs, des opérations de base aux tactiques de trading avancées. Sur CoinEx, tous les utilisateurs peuvent avoir accès à un savoir-faire détaillé sur la blockchain et à des guides complets sur les opérations de trading. Grâce au centre d'aide, même les novices en cryptomonnaie peuvent se repérer facilement dans le monde de la cryptomonnaie.

Au cours de la dernière décennie, l'industrie de la blockchain a connu de grands changements, et la concurrence intensive entre les plateformes de trading a également pris fin. Dans un monde où la capitalisation de la totalité des cryptomonnaies ne cesse d'augmenter, le marché des cryptomonnaies joue un rôle essentiel dans le secteur financier. Parallèlement, de nouveaux utilisateurs, de plus en plus nombreux, vont se précipiter vers la blockchain. CoinEx est parfaitement conscient de la nécessité pour le monde de la blockchain de bénéficier de la contribution d'un plus grand nombre d'individus, et nous ne pouvons que conjuguer nos efforts pour améliorer le secteur de la blockchain en rendant l'industrie accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs, en modifiant la façon dont les actifs sont tradés et en dépassant les limites de la finance traditionnelle.

« Faciliter le trading de cryptomonnaies » n'est pas un simple slogan : c'est un objectif majeur et une stratégie de croissance que CoinEx s'efforce d'atteindre. La plateforme entend devenir une passerelle entre les utilisateurs et le monde de la cryptomonnaie. Ce rôle de passerelle permettra à CoinEx de faciliter le trading de cryptomonnaies.

