CoinEx adota novo slogan: "Facilitando a negociação de criptomoedas"

No entanto, esses iniciantes ficam frequentemente confusos e desencorajados por sua falta de conhecimentos sobre blockchain, o alto limite das plataformas de negociação, bem como as complexas operações de negociação de criptomoedas. Sendo assim, a CoinEx não deve simplesmente se empenhar em fornecer ativos digitais inovadores; ela também precisa ajudar os iniciantes a concluir sua primeira transação em criptomoedas com tranquilidade, permitir que se beneficiem da circulação mais conveniente de ativos de criptomoedas e tornar o mundo um lugar melhor por meio da blockchain junto com os usuários.

Para isso, a CoinEx decidiu adotar um novo slogan: "Facilitando a negociação de criptomoedas". No futuro, a CoinEx atuará como a ponte entre os usuários e o mundo das criptomoedas. Como a porta de entrada para a área de criptomoedas, a exchange ajudará mais usuários a concluir cada transação em criptomoedas com tranquilidade e quebrar o antigo estereótipo de que o setor de blockchain é inacessível.

Na CoinEx (tanto na Internet quanto no aplicativo móvel), os usuários podem negociar criptomoedas de forma fácil e conveniente em qualquer lugar e sempre que quiserem. A CoinEx se empenha para oferecer projetos de produtos simples e operações fáceis, permitindo que os usuários comecem com os produtos da CoinEx e negociem criptomoedas imediatamente. Além disso, a exchange oferece um Centro de Ajuda profissional completo para orientar os usuários, desde as operações básicas até táticas avançadas de trading. Na CoinEx, todos os usuários podem ter acesso a conhecimentos detalhados sobre blockchain e guias completos para operações de trading. Com o Centro de Ajuda, até mesmo os novatos em criptomoedas podem se orientar sem esforço no mundo das criptomoedas.

Durante a última década, o setor de blockchain teve grandes mudanças, e a intensa concorrência entre as plataformas de trading de criptomoedas também terminou. Em um mundo em que o valor total do mercado de criptomoedas continua a subir, o mercado de criptomoedas desempenha um papel vital no setor financeiro. Além disso, um número crescente de novos usuários afluirá para o setor de blockchain. A CoinEx está plenamente ciente de que o mundo da blockchain requer a contribuição de mais pessoas, e só podemos reunir mais esforços para melhorar o setor de blockchain tornando o setor acessível a mais usuários, mudando a forma como os ativos são negociados e eliminando as limitações das finanças convencionais.

"Facilitando a negociação de criptomoedas" não é apenas um slogan; é um objetivo importante e uma estratégia de crescimento que a CoinEx está buscando. A exchange pretende se tornar a ponte que conecta os usuários e o mundo das criptomoedas. Como a porta de entrada para a área de criptomoedas, a CoinEx tem como objetivo facilitar a negociação de criptomoedas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1811528/image_5019524_34321543.jpg

FONTE CoinEx Global Limited

SOURCE CoinEx Global Limited