Coletiva de imprensa da GIGABYTE para lançamento de produtos de 2022 apresenta os novos laptops das séries AORUS e AERO

Equipada com as mais modernas CPUs Alder Lake, a série AERO 16 conta com uma tela OLED 4K 16:10 que redefine os padrões das telas de laptops, maximizando a experiência dos usuários. Também equipado com a mesma CPU, o AORUS 17 conta com um painel de 17 polegadas embutido em um chassi padrão de 15 polegadas que expande os limites da relação tela/chassi, oferecendo maior volume de imagens em menos espaço.