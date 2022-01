La conférence de presse de l'événement 2022 de lancement des produits GIGABYTE annonce de nouveaux ordinateurs portables des séries AORUS et AERO

Équipée des derniers processeurs Alder Lake, la série AERO 16 dispose d'un écran OLED 16:10 4K redéfinissant les normes des écrans d'ordinateurs portables qui maximisent l'expérience utilisateur. Embarquant également le même processeur, l'AORUS 17 arbore un écran de 17 pouces à l'intérieur d'un châssis d'ordinateur portable standard de 15 pouces qui repousse les limites du rapport écran/châssis, offrant un plus grand affichage pour moins d'espace occupé.

Pour regarder l'événement GIGABYTE : Conférence de presse mondiale Define Your Vision, ou pour en savoir plus sur les ordinateurs portables AERO et AORUS, cliquez ici : https://www.aorus.com/laptops/gaming

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1708130/GIGABYTE_Event_2022_Product_Launch_Press_Conference_debuts_AORUS_AERO.jpg

SOURCE GIGABYTE