Collibra haalt 250 miljoen dollar op in financieringsronde geleid door Sequoia Capital Global Equities en Sofina, waardoor het zijn waardering meer dan verdubbelt tot 5,25 miljard dollar

NEW YORK en BRUSSEL, 9 november 2021 /PRNewswire/ -- Collibra , het Data Intelligence bedrijf, kondigde vandaag aan dat het 250 miljoen dollar heeft opgehaald in het kader van een Serie G-financieringsronde. Sequoia Capital Global Equities (SCGE) en Sofina leidden de ronde, samen met een nieuwe investeerder, Tiger Global Management en bestaande investeerders Battery Ventures, CapitalG, Dawn Capital, Durable Capital Partners LP, ICONIQ Capital en Index Ventures. De financiering waardeert Collibra op 5,25 miljard dollar, wat meer dan een verdubbeling betekent ten opzichte van de vorige waardering van het bedrijf van 2,35 miljard dollar, die in april 2020 werd aangekondigd.

Collibra heeft een snelle groei doorgemaakt en heel wat nieuwe klanten aangetrokken. Daarnaast heeft het bedrijf de internationale expansie versneld in belangrijke verticale markten zoals financiële diensten, overheid, productie en gezondheidszorg, wat heeft bijgedragen aan recordprestaties in 2021. Met de financiering uit deze laatste ronde zet Collibra zijn missie voort om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop organisaties data gebruiken, vanuit de overtuiging dat gecontroleerde, toegankelijke en vertrouwde data dé basis vormen om duurzame veranderingen door te voeren.

"We zien een overweldigende vraag naar ons platform en de interesse van de investeerders valideert onze aanpak om onze klanten te helpen waarde te halen uit hun eigen data," zegt Felix Van de Maele, oprichter en CEO van Collibra. "Wij zijn het enige bedrijf in de sector dat één volledig geïntegreerd cloud-native platform aanbiedt om klanten in staat te stellen hun digitale transformatietraject te versnellen."

Door het leveren van nauwkeurige, vertrouwde data voor elk gebruik, elke gebruiker en uit elke bron, vormt de Collibra Data Intelligence Cloud een uniek systeem voor de ontsluiting van data voor veel van de Global 2000 bedrijven die betere, data-gedreven beslissingen willen nemen om de beste bedrijfsresultaten te behalen. Collibra versnelt de manier waarop grote ondernemingen hun uiteenlopende databronnen moderniseren en integreren. Het stelt klanten in staat een gemeenschappelijke en vertrouwde taal te ontwikkelen voor data die verspreid zijn over verschillende tools en systemen. Het resultaat is dat klanten op een eenvoudige en veilige manier gegevens kunnen vinden, begrijpen en benaderen om zo slimmere zakelijke beslissingen te nemen en nieuwe zakelijke kansen te creëren.

"Met de groei van de datasphere die naar verwachting in 2025 181 zettabyte zal bereiken, ligt de opportuniteit voor organisaties voornamelijk in hoe ze zowel de wildgroei van data als de complexiteit ervan kunnen beheren," zegt Aneesh Venkat, Partner bij Sequoia Capital Global Equities. "Collibra's aanpak voor het leveren van data intelligence zal een game changer worden naarmate organisaties flexibeler worden in hun strategie en bedrijfsvoering."

Collibra is van plan om het extra opgehaalde kapitaal te gebruiken om:

Het Collibra platform verder te ontwikkelen : Collibra zal doorgaan met het verbeteren van haar Data Intelligence Cloud , een uniek platform voor de ontsluiting van data. Als cloud-native SaaS-platform maakt Collibra gebruik van een edge-cloud architectuur, open API's en graph metadata analytics-technologie om eenvoudig verbinding te maken met moderne databronnen, bedrijfsapplicaties, data science en BI-tools op één centrale locatie.

: Collibra zal doorgaan met het verbeteren van haar , een uniek platform voor de ontsluiting van data. Als cloud-native SaaS-platform maakt Collibra gebruik van een edge-cloud architectuur, open API's en graph metadata analytics-technologie om eenvoudig verbinding te maken met moderne databronnen, bedrijfsapplicaties, data science en BI-tools op één centrale locatie. Het ecosysteem verder verbreden en verdiepen : Toonaangevende technologiepartners zoals AWS en Google Cloud zien Collibra al als de partner bij uitstek voor oplossingen op het vlak van data governance, data catalogering en -mapping en data privacy. Daarnaast ondersteunen ze ook steeds meer Collibra Data Quality. Collibra zal bestaande partnerships in hun ecosysteem uitbreiden, waaronder platform- en oplossingsleveranciers AWS, Google Cloud, Snowflake en Tableau.

: Toonaangevende technologiepartners zoals AWS en Google Cloud zien Collibra al als de partner bij uitstek voor oplossingen op het vlak van data governance, data catalogering en -mapping en data privacy. Daarnaast ondersteunen ze ook steeds meer Collibra Data Quality. Collibra zal bestaande partnerships in hun ecosysteem uitbreiden, waaronder platform- en oplossingsleveranciers AWS, Google Cloud, Snowflake en Tableau. Collibra's wereldwijde footprint te versnellen: Om de groei van het bedrijf te ondersteunen, zal Collibra zijn aanwezigheid wereldwijd uitbreiden en personeel aannemen in belangrijke afdelingen zoals engineering, verkoop, support en productontwikkeling. Collibra verwacht de omvang van zijn wereldwijde personeelsbestand tegen 2023 te verdubbelen.

"Collibra is een snelgroeiende, cloud-native organisatie en een van de meest succesvolle techbedrijven die in België zijn opgericht. Het succes van het bedrijf getuigt van de kracht van het Belgische tech-ecosysteem en we zijn blij dat we ons langetermijnpartnership met Collibra kunnen voortzetten," zegt Harold Boël, CEO van Sofina. "Collibra blijft zichzelf in een veranderende markt sterk onderscheiden met zijn cloudplatform en robuust ecosysteem, waardoor het zijn marktleiderschap kan uitbreiden."

Collibra werkt samen met meer dan 500 wereldwijde ondernemingen, waaronder zeven van de tien grootste farmaceutische bedrijven, 70% van de grootste Amerikaanse banken en verschillende van 's werelds grootste retailers. Door oplossingen te leveren die zijn toegesneden op de bedrijfsresultaten van de klant, helpt Collibra de focus bij technologie-implementaties te verschuiven van productgeoriënteerde oplossingen naar een systeemgeoriënteerde aanpak.

Over Collibra

Sinds 2008 verenigt Collibra organisaties door vertrouwde data te leveren voor elk gebruik, voor elke gebruiker en uit elke bron. Onze Data Intelligence Cloud biedt flexibele governance, continue kwaliteit en ingebouwde privacy voor alle soorten data. De Global 2000 vertrouwt op Collibra om de kritische afstemming van data te creëren die workflows versnelt en sneller betere resultaten oplevert. Wij zijn wereldwijd aanwezig met kantoren in de VS, België, Australië, Tsjechië, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Ga voor meer informatie naar collibra.com , volg @Collibra op Twitter of volg ons op LinkedIn .

Over Sequoia Capital Global Equities

Sequoia Capital Global Equities (SCGE) is een publiek/privaat cross-over fonds, met investeringen die variëren van privébedrijven tot beursgenoteerde bedrijven. SCGE werd in 2009 opgericht om de inspanningen van Sequoia Capital op het gebied van investeringen in technologie uit te breiden naar de publieke markten en opereert onafhankelijk als een aparte beleggingsadviseur onder de merknaam Sequoia. De privéportefeuille van SCGE omvat opkomende leiders in de Verenigde Staten, Brazilië, China, India, Israël, Japan en Zuid-Korea. Wanneer deze privébedrijven naar de beurs gaan, blijft SCGE vaak aandeelhouder op lange termijn met bijkomende investeringen bij de beursintroductie en daarna.

Over Sofina NV

Sofina is een familiale investeringsmaatschappij die genoteerd is op Euronext Brussel en die haar eigen activa beheert voor een bedrag van ca. 10,4 miljard euro. Sofina wil de bevoorrechte partner zijn van ondernemers en families die groeiende ondernemingen leiden door hen te steunen met kapitaal en ondersteunend advies. Een gemeenschappelijke visie en een sterke afstemming van belangen met haar partners zijn van het grootste belang bij de uitvoering van haar strategie.

Over Tiger Global Management

Tiger Global Management is een investeringsmaatschappij die zich richt op private en publieke bedrijven in de internet-, software- en financiële technologiesector. Sinds 2001 heeft Tiger Global geïnvesteerd in honderden bedrijven in meer dan 30 landen, waaronder investeringen variërend van Serie A tot pre-IPO. Het bedrijf streeft ernaar samen te werken met dynamische ondernemers die marktleidende bedrijven runnen in de gebieden waarop het zich concentreert. Tiger Global heeft onder meer geïnvesteerd in JD.com, UiPath, Stripe, Databricks, Bytedance, Snowflake, Facebook, Alibaba, Procore, Chime, Blend, Peloton, Attentive, LinkedIn, Flipkart en Toast.

