Collibra lève 250 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Sequoia Capital Global Equities et Sofina, faisant ainsi plus que doubler sa valorisation à 5,25 milliards de dollars.

NEW YORK et BRUXELLES, 9 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Collibra , société spécialisée dans l'intelligence des données, annonce aujourd'hui une levée de 250 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série G. Sequoia Capital Global Equities (SCGE) et Sofina ont mené le tour de table, avec la participation du nouvel investisseur Tiger Global Management et des investisseurs existants Battery Ventures, CapitalG, Dawn Capital, Durable Capital Partners LP, ICONIQ Capital et Index Ventures.

Ce financement valorise Collibra à 5,25 milliards de dollars, soit plus du double de la valorisation de la société de 2,35 milliards de dollars, annoncée en avril 2020.

Collibra a connu une croissance et une traction commerciale rapides, accélérant ainsi son expansion internationale dans les secteurs suivants : les services financiers, le gouvernement, l'industrie manufacturière et la santé, ce qui a conduit à une performance record en 2021. Avec ce dernier financement, Collibra poursuit sa mission de révolutionner l'utilisation de la data par les organisations, avec la conviction que les données gouvernées, accessibles et fiables ont le pouvoir de changer la donne.

"Nous constatons une très forte demande pour notre plateforme, et l'intérêt des investisseurs valide davantage notre approche visant à aider nos clients à générer de la valeur à partir de leurs propres données", déclare Felix Van de Maele, fondateur et PDG de Collibra. "Nous sommes la seule entreprise du secteur à fournir une plateforme cloud native unique, entièrement intégrée permettant aux clients d'accélérer leur parcours de transformation numérique."

En fournissant des données précises et fiables pour chaque utilisation, chaque utilisateur et chaque source, Collibra Data Intelligence Cloud devient le système d'engagement unique pour de nombreuses entreprises du Global 2000 , souhaitant prendre de meilleures décisions basées sur la data dans le but d'obtenir les meilleurs résultats commerciaux. Collibra accélère la façon dont ces grandes entreprises modernisent et intègrent leurs sources de données disparates, permettant aux clients de développer un langage commun et fiable autour des données réparties dans des outils et systèmes fragmentés. En conséquence, les clients peuvent facilement et en toute sécurité trouver, comprendre et accéder aux données pour prendre des décisions plus pertinentes et débloquer de nouvelles opportunités commerciales.

"Avec la croissance de la datasphère, qui devrait atteindre 181 zettaoctets en 2025, l'opportunité réside dans la façon dont les organisations peuvent gérer à la fois la dispersion et la complexité des données", ajoute Aneesh Venkat, partenaire chez Sequoia Capital Global Equities. "L'approche de Collibra, consistant à fournir une intelligence des données, changera la donne à mesure que les organisations deviennent plus agiles dans leurs stratégies et dans leurs opérations commerciales".

Collibra vise à utiliser les capitaux supplémentaires levés pour :

Faire progresser la feuille de route de la plateforme Collibra : Collibra continuera à améliorer son Data Intelligence Cloud , système d'engagement unique pour les données. En tant que plateforme SaaS native du cloud, Collibra utilise une architecture edge-cloud , des API ouvertes et une technologie d'analyse des métadonnées des graphes pour se connecter facilement aux sources de données modernes, aux applications d'entreprise, à la Data Science et aux outils de BI dans un emplacement central,

: Collibra continuera à améliorer son , système d'engagement unique pour les données. En tant que plateforme SaaS native du cloud, Collibra utilise une architecture , des API ouvertes et une technologie d'analyse des métadonnées des graphes pour se connecter facilement aux sources de données modernes, aux applications d'entreprise, à la et aux outils de BI dans un emplacement central, Élargir l'étendue et la portée de l'écosystème : Les principaux partenaires technologiques, tels que AWS et Google Cloud, considèrent déjà Collibra comme étant le partenaire de choix pour les solutions de gouvernance, de catalogue, de lignage et de confidentialité des données, et soutiennent de plus en plus Collibra Data Quality. Collibra élargira les partenariats existants dans son écosystème, notamment les fournisseurs de plateformes et de solutions AWS, Google Cloud, Snowflake et Tableau,

: Les principaux partenaires technologiques, tels que AWS et Google Cloud, considèrent déjà Collibra comme étant le partenaire de choix pour les solutions de gouvernance, de catalogue, de lignage et de confidentialité des données, et soutiennent de plus en plus Collibra Data Quality. Collibra élargira les partenariats existants dans son écosystème, notamment les fournisseurs de plateformes et de solutions AWS, Google Cloud, Snowflake et Tableau, Renforcer l'empreinte mondiale de Collibra : Pour soutenir la croissance de l'entreprise, Collibra va étendre sa présence à l'échelle mondiale et embaucher dans des départements clés, notamment l'ingénierie, les ventes, le customer success et le produit. Collibra prévoit de doubler la taille de ses effectifs mondiaux d'ici 2023.

"Collibra est une organisation à forte croissance, cloud-native et l'une des entreprises tech les plus prospères fondées en Belgique. Le succès de l'entreprise témoigne de la force de l'écosystème Tech belge et nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat à long terme avec Collibra", déclare Harold Boël, CEO de Sofina. "Face à un marché en perpétuelle mutation, Collibra se différencie grâce à sa plateforme cloud et à son écosystème robuste, ce qui lui permet d'étendre son leadership sur le marché".

Collibra collabore avec plus de 500 entreprises mondiales, dont sept des 10 principaux groupes pharmaceutiques, 70 % des plus grandes banques américaines et plusieurs des plus grands détaillants au monde. En proposant des solutions adaptées aux résultats commerciaux de ses clients, Collibra contribue à faire passer les déploiements technologiques de solutions orientées produits à une approche axée sur les systèmes.

À propos de Collibra

Collibra unit depuis 2008 les entreprises, en fournissant des données fiables pour chaque utilisation, pour chaque utilisateur et pour chaque source. Notre Data Intelligence Cloud apporte une gouvernance flexible, une qualité continue et une confidentialité intégrée à tous les types de données. Le Global 2000 fait confiance à Collibra pour créer l'alignement critique qui accélère les flux de travail et fournit de meilleurs résultats plus rapidement. Nous avons une empreinte mondiale diversifiée, avec des bureaux aux États-Unis, en Belgique, en Australie, en République tchèque, en France, en Pologne et au Royaume-Uni. Pour en savoir plus, rendez-vous sur collibra.com , et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @Collibra ou LinkedIn .

À propos de Sequoia Capital Global Equities

Sequoia Capital Global Equities (SCGE) est un fonds croisé public/privé, dont les investissements vont des entreprises privées en phase avancée de développement aux entreprises publiques. SCGE a été fondé en 2009 pour étendre les efforts d'investissement de Sequoia Capital dans le domaine de la technologie aux marchés publics et fonctionne indépendamment en tant que conseiller en investissement distinct sous la marque Sequoia. Le portefeuille privé de SCGE comprend des leaders émergents aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Inde, en Israël, au Japon et en Corée du Sud. Lorsque ces entreprises privées deviennent publiques, SCGE reste souvent un actionnaire à long terme avec des investissements supplémentaires lors de l'introduction en bourse et au-delà.

A propos de Sofina SA

Sofina est une société d'investissement familiale cotée sur Euronext Bruxelles, gérant ses propres actifs qui représentent environ 10,4 milliards d'euros. Sofina aspire à être le partenaire privilégié des entrepreneurs et des familles qui dirigent des entreprises en croissance en leur apportant un capital patient et des conseils avisés. Une vision commune et un fort alignement des intérêts avec ses partenaires sont primordiaux dans le déploiement de sa stratégie.

À propos de Tiger Global Management

Tiger Global Management est une société d'investissement axée sur les entreprises privées et publiques des secteurs de l'Internet, des logiciels et des technologies financières. Depuis 2001, Tiger Global a investi dans des centaines d'entreprises dans plus de 30 pays, y compris des investissements allant de la série A à la pré-IPO. L'entreprise cherche à s'associer à des entrepreneurs dynamiques qui exploitent des entreprises leaders sur le marché dans ses principaux domaines d'intervention. Tiger Global a notamment investi dans JD.com, UiPath, Stripe, Databricks, Bytedance, Snowflake, Facebook, Alibaba, Procore, Chime, Blend, Peloton, Attentive, LinkedIn, Flipkart et Toast.

