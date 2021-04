Com respaldo tecnológico, o HAVAL H6 de terceira geração estreia no Salão do Automóvel de Xangai de 2021

XANGAI, 26 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Em 19 de Abril, o Salão do Automóvel de Xangai de 2021 foi realizado no National Exhibition and Convention Center, que contou com a presença da Great Wall Motor (GWM) com suas cinco principais marcas. Os produtos da GWM expostos são diferenciados por estilo, tecnologia e inteligência. A maior parte desses produtos é destinada a atender ao mercado internacional, incluindo o HAVAL H6 de terceira geração.