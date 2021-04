Der technologiegeladene HAVAL H6 der 3. Generation erstmals auf der Auto Shanghai 2021

SHANGHAI, 26. April 2021 /PRNewswire/ -- Am 19. April fand im National Exhibition and Convention Center die Auto Shanghai 2021 statt, an der Great Wall Motor (GWM) mit seinen fünf größten Marken teilnahm. Die ausgestellten Produkte von GWM zeichnen sich durch ihr Design, ihre Technologie und Intelligenz aus. Der Großteil der Produkte ist auf den internationalen Markt ausgerichtet, wie beispielsweise der HAVAL H6 der 3. Generation.