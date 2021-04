Wyposażony w technologię trzeciej generacji HAVAL H6 debiutuje na targach Auto Shanghai 2021

Zarówno wizualnie, jak i wykończeniowo HAVAL H6 trzeciej generacji jest wysoce przyszłościowy i wyrafinowany. Model ten wyposażony jest w klasyczny geometryczny trójwymiarowy przedni grill, wyróżniający się estetyką i będący odzwierciedleniem dużej mocy. Samochód posiada efektowne reflektory LED oraz doskonale zintegrowane światła tylne LED typu cloud bridge. Wnętrze oferuje zaawansowany technologicznie ekran dotykowy, lotniczy wirtualny mechanizm regulacji i pełnokolorowy HUD z trzema ekranami interakcji. Ponadto wnętrze wyróżnia się luksusowym, futurystycznym kokpitem wyposażonym w szereg zaskakujących rozwiązań.

Będący owocem współpracy między nauką a technologią, HAVAL H6 trzeciej generacji jest wyposażony w system ACC, inteligentny tempomat, TSR (rozpoznawanie znaków drogowych) i różne inne konfiguracje, a także w system rozpoznawania otoczenia AEB (automatyczne hamowanie awaryjne). Pojazd otacza aura postępu naukowego i technologicznego przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy, dzięki czemu doskonale radzi on sobie w zróżnicowanych warunkach drogowych.

Dodatkowo nowy model został skonfigurowany z automatycznym parkowaniem full-scene w płaszczyznach poziomej, pionowej i ukośnej. Ponadto pojazd wyposażony jest w funkcję obrazu panoramicznego 360° HD rejestrującego otoczenie za pomocą kamer o rozdzielczości 4 megapikseli. To sprawia, że parkowanie jest zdecydowanie łatwiejsze i bezpieczniejsze.

HAVAL H6 trzeciej generacji posiada silnik 2.0 GDIT. Moc maksymalna wynosi 150 kW i maksymalny moment obrotowy do 320 Nm. Rozstaw osi nadwozia to 2738 mm, co jest wartością wiodącą w tej klasie i zapewnia dużą przestrzeń do jazdy. Szczegółowa konfiguracja modelu dostępna w poszczególnych krajach zostanie określona w końcowym komunikacie informacyjnym.

HAVAL H6 trzeciej generacji zajmuje czołową pozycję wśród porównywalnych modeli i ma trafić na rynek międzynarodowy na początku maja. Najnowszy model z zupełnie nowymi i inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi ma na celu zaoferowanie większej liczbie użytkowników jeszcze przyjemniejszych wrażeń z jazdy, a także dalsze umacnianie pozycji HAVAL na rynku międzynarodowym i poprawę wizerunku marki.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1494929/Image.jpg

SOURCE HAVAL