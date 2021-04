La troisième génération de la HAVAL H6 équipée fait ses débuts à l'Auto Shanghai 2021

La 3 ème génération de la HAVAL H6 est un modèle de nouvelle génération basé sur le système modulaire intelligent mondialisé « L.E.M.O.N ». Il s'agit de la nouvelle génération de véhicules dotée d'une technologie universelle, qui présente la plupart des caractéristiques de haute technologie et de faible consommation d'énergie, ce qui lui permet de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de consommateurs dans divers scénarios de conduite.

En termes d'apparence et d'intérieur, la HAVAL H6 de 3ème génération offre une vision futuriste et majestueuse. Elle est équipée d'une calandre tridimensionnelle à motif géométrique classique, d'une dimension esthétique et forte. Elle possède des phares à DEL rayonnants, des feux arrières à DEL de type pont nuageux magnifiquement intégrés. L'intérieur contient un écran tactile technologique, un instrument virtuel flottant et une interaction à trois écrans HUD en couleur, offrant un cockpit technologique futuriste luxueux et plein de surprises.

En tant que cockpit scientifique et technologique, la HAVAL H6 de 3ème génération est équipée de l'ACC, de l'assistance intelligente à la conduite, du TSR (reconnaissance des panneaux de signalisation) et d'autres configurations, ainsi que de la reconnaissance toutes scènes AEB (freinage d'urgence automatique). L'ensemble du véhicule utilise des dispositifs scientifiques et technologiques, qui améliorent considérablement la sécurité de conduite, et permettent de s'adapter facilement à la conduite dans différentes conditions de circulation.

En outre, le nouveau modèle est configuré avec un système de stationnement automatique, qui peut automatiquement effectuer des manœuvres horizontales, verticales et diagonales. Il est également doté d'une fonction d'image panoramique à 360°HD, qui permet de filmer les environs grâce à des caméras de 4 mégapixels. Il rend le stationnement plus facile et plus sûr.

La HAVAL H6 de 3ème génération est équipée d'un moteur 2.0GDIT. La puissance maximale est de 150 kW, et le couple maximal de 320 N - m. L'empattement de la carrosserie est de 2 738 mm, le plus élevé de sa catégorie, ce qui offre un grand espace de conduite. La configuration spécifique du modèle disponible dans les différents pays sera soumise à l'annonce finale.

La 3ème génération de la HAVAL H6 a fait partie des leaders parmi ses pairs et devrait servir le marché international au début du mois de mai. Ce nouveau modèle doté de technologies nouvelles et intelligentes vise à offrir à un plus grand nombre d'utilisateurs une expérience de conduite plus confortable, à consolider davantage la position de la HAVAL sur le marché international et à aider la marque HAVAL à améliorer son image.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1494929/Image.jpg

SOURCE HAVAL