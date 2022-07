Zaawansowane parametry sportowe - GWM HAVAL H6 GT zaczyna podbijać świat

Aby miejscowi klienci mogli dowiedzieć się więcej, koncern GWM przygotował strefę VIP Experience Area przyciągającą szeroką publiczność, która pragnie przetestować samochód. Przy okazji imprezy GWM przeprowadził również badanie ankietowe. Na targach wielu widzów wyraziło swoją fascynację i oczekiwanie na HAVAL H6 GT. Jednocześnie znaczna część publiczności dopytywała się również o datę wprowadzenia go na rynek.

HAVAL H6 GT to zupełnie nowy SUV typu Coupe oparty na platformie GWM L.E.M.O.N. Szczególne walory sportowe modelu to stylowy wygląd, znakomity układ napędowy, personalizowane wrażenia z jazdy i inne aspekty.

Inspiracją dla jego wyglądu były rekiny, co tworzy mocne skojarzenia ze sportem. Projekt modelu opiera się na bionicznym rekinie. Motywem przewodnim frontu pojazdu jest płetwa piersiowa z dużą kratą wlotu powietrza nawiązującą do struktury zębów rekina, która tworzy imponujące wrażenie wizualne. Samochód ma również opływowy dach i nadwozie w stylu fastback o gładkich i eleganckich liniach, prezentujące się wyjątkowo potężnie, podobnie jak zdecydowana sylwetka rekina.

Projekt wnętrza HAVAL H6 GT to kombinacja sportowych osiągów i wyczucia technologicznego. W pojeździe zintegrowano szereg modnych i inteligentnych detali, takich jak gałka zmiany biegów, wielofunkcyjna kierownica z łopatkami i ekranem cyfrowym. Te wyróżniające się elementy to odpowiedź na dążenie użytkowników do posiadania inteligentnych samochodów; tworzą one również dynamiczną przestrzeń wnętrza.

Wyjątkowy układ napędowy i przyjemność z jazdy to również najbardziej przyciągające uwagę cechy HAVAL H6 GT. Chcąc sprostać zróżnicowanym wymaganiom użytkowników, model ten wyposażono w zmodernizowany silnik 4N20 2.0T. Maksymalny moment obrotowy silnika może osiągnąć 320N-m, zapewniając tym samym wyjątkowe przyspieszenie. W zależności od nawyków jazdy, samochód posiada również tryb jazdy torowej. Po jego włączeniu pojazd oferuje kierowcom nie tylko zwiększoną moc, ale również dźwięk wydechu przypomina samochód sportowy. Takie rozwiązanie pozwala na czerpanie przyjemności z jazdy, zupełnie jak w przypadku samochodów wyścigowych.

HAVAL H6 GT został zaprezentowany na rynkach Iraku i Australii. GWM planuje w kolejnych miesiącach oficjalnie wprowadzić go do sprzedaży w RPA, Arabii Saudyjskiej, Chile i w innych krajach, aby zapewnić różnorodne rozwiązania dla jeszcze większej liczby użytkowników.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1868190/image_1.jpg

SOURCE GWM