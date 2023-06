Combinação de Negócios com a Equifax é aprovada pelos acionistas da Boa Vista Serviços

ATLANTA, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A combinação de negócios da Equifax ® (NYSE: EFX) com a Boa Vista Serviços (BOAS3: SAO), o segundo maior bureau de crédito do Brasil, foi aprovada pelos acionistas da Boa Vista Serviços em assembleia geral extraordinária realizada hoje ("AGE de Incorporação de Ações"). Em 9 de fevereiro de 2023, a Equifax celebrou um Acordo de Incorporação definitivo com a Boa Vista Serviços. Na data de hoje, os acionistas da Boa Vista Serviços aprovaram o protocolo e justificação, que contém os termos e condições para a implementação do Acordo de Incorporação, a combinação de negócios e o consequente fechamento de capital da Boa Vista Serviços e saída do segmento especial de listagem Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), bem como a dispensa da obrigação da Equifax do Brasil ("Equifax Brasil") de listar as suas ações na B3 e outros assuntos relacionados à combinação de negócios.

"O voto positivo dos acionistas da Boa Vista Serviços é um marco essencial na combinação estratégica dos nossos negócios, uma operação que marcará um novo e empolgante capítulo global para os clientes e funcionários da Equifax e da Boa Vista Serviços", declarou Mark W. Begor, CEO da Equifax. "Esta operação está alinhada às nossas prioridades estratégicas EFX2025 e oferece à Boa Vista Serviços acesso aos amplos recursos internacionais e a dados, produtos, e tecnologias decisórias e analíticas nativos da nuvem da Equifax, para o rápido desenvolvimento de novos produtos e serviços e expansão para novos setores verticais. Estamos entusiasmados para fechar a operação nas próximas semanas e ansiosos para trazer a Equifax Cloud™ e os produtos e soluções para a Boa Vista Serviços e seus clientes brasileiros".

Entre 17 e 31 de julho de 2023, cada acionista da Boa Vista Serviços terá a oportunidade de escolher a forma de compensação que receberá por cada ação da Boa Vista Serviços, dentre as seguintes opções: (1) R$ 8,00 em dinheiro; (2) R$ 7,20 em dinheiro e 0,0008 de um BDR da Equifax, representando uma fração equivalente a uma ação ordinária da Equifax; ou (3) R$ 5,33 em ações ordinárias da Equifax Brasil e R$ 2,67 em dinheiro ou 0,0027 de um BDR da Equifax. A parte em dinheiro da compensação será ajustada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Brasil, de 10 de maio de 2023 até o dia anterior à data de fechamento da operação.

A operação está sujeita às condições habituais de fechamento e deve ser concluída no início de agosto de 2023, juntamente com o processo de deslistagem das ações da Boa Vista Serviços na B3. Após a conclusão da operação, a Boa Vista Serviços se tornará subsidiária da Equifax Brasil. Não é esperado que a aquisição tenha impacto material nos resultados financeiros da Equifax em 2023.

O BofA Securities está atuando como consultor financeiro da Equifax, e a Hogan Lovells US LLP e Machado Meyer Advogados estão atuando como assessores jurídicos da Equifax.

