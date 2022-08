Comércio aquaviário no Rio South Texas

MISSION, Texas, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A pandemia abalou a economia global e, no entanto, os Estados Unidos mantiveram suas proezas comerciais, de acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento no Comércio Oceânico.

Nos Estados Unidos, o estado do Texas lidera o comércio internacional com seus 29 portos de entrada, mais do que qualquer estado. A região do Rio South Texas, localizada no Golfo do México e no centro da cadeia de suprimentos norte-americana, contribui fortemente para o sucesso comercial global do país e do estado. No Rio South Texas, o Porto de Brownsville serve como a principal conexão fluvial de nossa região para os mercados da América do Norte e do mundo, por meio de serviço de barcaça no Sistema Navegação Intracoastal e Interior dos EUA, bem como serviço de embarcação em alto mar através do M-10 e Rodovias Marítimas M-69. Além disso, o porto possui rotas comerciais estabelecidas em todo o Atlântico, bem como no Pacífico (por meio do Canal do Panamá). Essas rotas atendem aos setores de manufatura no Rio South Texas e além.

O porto de Brownsville também é um verdadeiro centro multimodal, oferecendo acesso interestadual, serviços ferroviários de frete, infraestrutura de pipeline e proximidade com provedores de cargas aéreas. Para facilitar ainda mais o comércio internacional, o porto de Brownsville opera a zona de comércio exterior nº 62 (FTZ 62), com locais no porto, dois aeroportos (BRO e VIA), bem como para três parques industriais circundantes. A FTZ 62 está em segundo lugar nos EUA pelo valor das exportações em US$ 3,6 bilhões por ano em uma variedade de produtos.

Produtos como petróleo, madeira, aço e metais estão entre as principais commodities do porto e, graças a suas conexões globais, milhões de toneladas de produtos são transferidas de forma eficiente para e de Brownsville. E estima-se que esses volumes cresçam no futuro! A profundidade do canal principal do Porto de Brownsville é atualmente de 42 pés (12,8 metros), mas recentemente foi lançado um projeto para aprofundar para 52 pés (15,8 metros). Isso tornará o porto de Brownsville um dos mais profundos do Golfo do México.

Exportar e importar de e para o Rio South Texas não é problema por meio do Porto de Brownsville conectado globalmente. Se você deseja fabricar na América do Norte para a América do Norte, veja o que a Rio South Texas tem a oferecer. Nossa equipe da COSTEP gostaria de ajudá-lo, então, acesse www.costep.org ou siga-nos em @COSTEP para saber mais.

Contato: Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, [email protected]

FONTE Council for South Texas Economic Progress

