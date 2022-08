Commerce maritime à Rio South Texas

MISSION, Texas, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- La pandémie a ébranlé l'économie mondiale, mais les États-Unis ont maintenu leurs prouesses commerciales, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur le thème du commerce océanique.

Aux États-Unis, l'État du Texas est le chef de file en matière de commerce international avec ses 29 points d'entrée; il est le seul État à en posséder autant. La région de Rio South Texas, située dans le golfe du Mexique et au cœur de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine, contribue grandement au succès commercial mondial du pays et de l'État. Dans le Rio South Texas, le port de Brownsville est le principal lien maritime de notre région vers les marchés d'Amérique du Nord et du monde entier, grâce au service de barge sur le réseau intracôtier et de voies navigables intérieures des États-Unis, ainsi que par le service maritime en haute mer via les autoroutes maritimes M-10 et M-69. De plus, le port possède des routes commerciales établies qui traversent l'Atlantique et le Pacifique (via le canal de Panama). Ces routes desservent les industries manufacturières de la région de Rio South Texas et d'ailleurs.

Le port de Brownsville est également une véritable plaque tournante multimodale, offrant un accès inter-États, des services de transport ferroviaire de marchandises, une infrastructure de pipelines et la proximité de fournisseurs de fret aérien. Pour faciliter davantage le commerce international, le port de Brownsville exploite la zone franche no 62, avec des sites sur les lieux du port, deux aéroports (BRO et VIA), ainsi que trois parcs industriels environnants. La zone franche no 62 se classe au deuxième rang aux États-Unis pour la valeur de ses exportations, qui s'élèvent à 3,6 milliards de dollars par année pour une variété de produits.

Des produits comme le pétrole, le bois d'œuvre, l'acier et les métaux figurent parmi les principales marchandises du port et, grâce à ses liens mondiaux, des millions de tonnes de frets sont transportées efficacement à destination et en provenance de Brownsville. Et ces volumes devraient augmenter à l'avenir! La profondeur du chenal principal du port de Brownsville est actuellement de 42 pieds (12,8 mètres), mais un projet a récemment été lancé pour le creuser jusqu'à 52 pieds (15,8 mètres). Cela fera du port de Brownsville l'un des plus profonds du golfe du Mexique.

L'exportation et l'importation en provenance et à destination de la région de Rio South Texas ne posent aucun problème en passant par le port de Brownsville, qui est relié au reste du monde. Si vous envisagez de fabriquer des produits en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord, considérez les attraits de la région de Rio South Texas. Notre équipe à COSTEP serait heureuse de vous aider. Consultez notre site à l'adresse www.costep.org ou suivez-nous à @COSTEP pour en savoir plus.

Contact : Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, [email protected]

SOURCE Council for South Texas Economic Progress