Transport wodny w regionie Rio South Texas

MISSION, Teksas, 3 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Mimo wstrząsu, jakiego doznała światowa gospodarka na skutek pandemii, Stanom Zjednoczonym udało się zachować duży potencjał handlowy - do takich wniosków doszła Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju.

Teksas zalicza się do czołówki w Stanach Zjednoczonych pod względem handlu międzynarodowego, dysponując największą ze wszystkich stanów liczbą portów wejścia - jest ich tu aż 29. Region Rio South Texas, położony nad Zatoką Meksykańską i w samym sercu północnoamerykańskiego łańcucha dostaw, w dużym stopniu odpowiada za sukcesy w handlu międzynarodowym, jakie odnotowują USA i stan Teksas. Port Brownsville znajdujący się w Rio South Texas to jeden z najważniejszych w regionie punktów zapewniających mu połączenie wodne z Ameryką Północną i światem. Obiekt obsługuje barki kursujące po śródlądowej drodze wodnej Intercoastal Waterway w Stanach Zjednoczonych i innych drogach śródlądowych w USA, jak również statki poruszające się po otwartym morzu na autostradach morskich M-10 i M-69. Port znajduje się też na szlakach handlowych prowadzących przez Atlantyk i Pacyfik (przez Kanał Panamski), z których korzystają firmy z branży produkcyjnej w regionie Rio South Texas i nie tylko.

Port Brownsville to również istny hub multimodalny, do którego prowadzą drogi międzystanowe i szlaki kolejowe dla pociągów towarowych. Dysponuje on też infrastrukturą rurociągową i położony jest w pobliżu portów lotniczych świadczących usługi cargo. W celu stworzenia dodatkowych ułatwień dla handlu międzynarodowego w Porcie Brownsville działa Strefa Handlu Zagranicznego nr 62 (Foreign Trade Zone No. 62/FTZ 62), w skład której wchodzą obiekty na terenie Portu, dwa porty lotnicze (BRO i VIA) oraz trzy parki przemysłowe. Strefa FTZ 62 zajmuje drugie miejsce w Stanach Zjednoczonych pod względem wartości eksportu, która szacowana jest na 3,6 mld UDS w skali roku i obejmuje różne produkty.

Wśród głównych towarów trafiających do Portu Brownsville można wymienić ropę, drewno, stal i metale. Dzięki międzynarodowym połączeniom obiekt już teraz zapewnia sprawną obsługę eksportową i importową milionów ton produktów, a ilość przechodzących przez niego towarów ma cały czas rosnąć! Głębokość kanału wodnego Portu Brownsville wynosi obecnie 12,8 m, niedawno jednak rozpoczęto realizację projektu mającego zwiększyć ją do 15,8 m. Tym samym stanie się on jednym z najgłębszych portów Zatoki Meksykańskiej.

Dzięki globalnym połączeniom Portu Brownsville eksport i import towarów w regionie Rio South Texas nie stanowi problemu. COSTEP zachęca do zapoznania się ze swoją ofertą firmy planujące rozpoczęcie produkcji w Ameryce Północnej na tutejszy rynek. Zespół w COSTEP chętnie udzieli Państwu pomocy. Więcej informacji na stronie internetowej www.costep.org i profilach społecznościowych (@COSTEP).

