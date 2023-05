commercetools utilise AWS pour accélérer l'innovation en matière de commerce électronique en Chine

commercetools déploie ses solutions de commerce en Chine continentale, avec AWS China ( Beijing ) Region

MUNICH, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- commercetools , leader dans la création d'innovations commerciales composables critiques à l'échelle, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de commercetools Composable Commerce pour la Chine . commercetools étend la disponibilité de ses outils en Chine continentale et permet aux entreprises de défragmenter leur infrastructure globale et de rationaliser la création d'expériences commerciales numériques pour leurs clients.

« La disponibilité de commercetools via AWS China Region marquera notre première utilisation de centres de données nationaux dans la région, et la toute première solution de commerce cloud-native à s'étendre en Chine. Cette entrée aidera les entreprises internationales à optimiser les opportunités uniques et en constante évolution de ce marché en plein essor », a déclaré Dirk Hoerig, PDG et cofondateur de commercetools. « Le dynamisme de l'économie du commerce numérique en Chine continentale et la croissance rapide de la classe des consommateurs font qu'il est essentiel pour les entreprises de s'adapter rapidement à l'évolution de la demande et des comportements d'achat. »

Cette nouvelle offre rationalise l'infrastructure commerciale des entreprises dans toutes les régions, élimine la maintenance redondante, offre une parité de fonctionnalités sans restriction dans toutes les régions et respecte les normes locales en matière de technologie, de sécurité des données et d'informations personnelles. Les clients ayant accès à commercetools Composable Commerce for China bénéficieront des mêmes performances exceptionnelles, de la même agilité et des mêmes avantages concurrentiels que commercetools sur d'autres marchés.

La Chine étant le plus grand marché mondial du commerce électronique et la demande de commerce composable ayant augmenté ces dernières années, l'expansion est la prochaine étape naturelle pour commercetools.

« La demande pour commercetools sur AWS monte en flèche, nous sommes donc ravis que commercetools soit désormais disponible en Chine. En tant que membre de l'alliance MACH et nouvel ajout au programme de partenaires AWS Retail Competency, commercetools partage notre mission d'aider les détaillants à mieux servir leurs clients avec une architecture moderne et un commerce composable », a déclaré Ravi Bagal, directeur général Solutions et développement commercial Retail & CPG, AWS.

La solide communauté de partenaires de commercetools comprend une large sélection d'intégrateurs de systèmes ayant une grande expertise de l'écosystème technologique chinois, ce qui a permis une re-plateforme en douceur ainsi qu'une nouvelle configuration de commerce total. Grâce à l'architecture moderne et flexible de commercetools, la nouvelle extension est à la fois idéale pour héberger un site web chinois et pour se connecter aux canaux régionaux pertinents tels que WeChat, Tmall, Taobao et JD.

« En s'appuyant sur AWS en tant que leader des services cloud avec la région AWS locale, nous sommes ravis d'étendre la valeur de commercetools Composable Commerce. Cette décision, particulièrement en période d'instabilité du marché mondial, permet aux clients ayant des activités en Chine de disposer d'un réseau commercial mondial unique. Cela aide nos clients à économiser sur les coûts d'exploitation et les ressources, et élimine le besoin d'une architecture parallèle pour fonctionner en Chine », a déclaré Dirk Weckerlei, vice-président du développement commercial de commercetools pour la Chine et le Japon.

Les détaillants et les marques de consommation qui modernisent leur commerce en utilisant une architecture basée sur MACH avec commercetools sur AWS peuvent mettre en œuvre des technologies modernes plus rapidement, tout en se concentrant sur leurs activités principales. En effet, ils peuvent s'affranchir des infrastructures héritées qui peuvent empêcher les marques de faire évoluer leur capacité en ligne à grande vitesse et bénéficier instantanément d'une mise à l'échelle automatique, d'une amélioration des performances en ligne et d'une réduction des coûts totaux de possession des technologies de l'information.

« Nous travaillons avec commercetools et AWS parce qu'ils sont excellents dans ce qu'ils font - commercetools étant le meilleur commerce composable sur le marché, et les services à valeur ajoutée d'AWS, y compris AWS Lambda et Amazon API Gateway, pour construire des capacités d'architecture », a déclaré Franck Schmidlin, architecte de solutions senior chez The Very Group.

commercetools Composable Commerce pour la Chine est disponible pour les clients nouveaux et existants de commercetools, et peut être ajouté à tout contrat d'achat de commercetools. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://commercetools.com/features/commercetools-for-china , ou contactez votre représentant commercetools.

À propos de commercetools

commercetoolscommercetools a fondé le concept de commerce sans tête, et est la plateforme de commerce composable leader du secteur, permettant aux marques de s'adapter et de conduire les évolutions du commerce numérique. commercetools fournit à ses clients l'agilité et les outils nécessaires pour innover et itérer à la volée, fusionner les canaux en ligne et hors ligne, tirer parti de nouveaux marchés, générer de nouvelles opportunités de revenus plus élevés, et assurer l'avenir de leur activité de commerce électronique - sans encourir de risques techniques et opérationnels.

Aujourd'hui, certaines des marques les plus emblématiques du monde font confiance à commercetools, notamment Audi, Danone, Eurorail, NBCUniversal, Sephora, Volkswagen Group, et bien d'autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.commercetools.com.

