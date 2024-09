COMUNICADO:The Conference Board nombra a Maria Demertzis para dirigir la cartera de Economía para Europa

BRUSELAS, 2 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- The Conference Board ha nombrado a Maria Demertzis para dirigir su Centro de Economía, Estrategia y Finanzas en Europa, cargo que ejercerá a partir de septiembre. En este puesto, Demertzis supervisará el equipo económico de The Conference Board Europe, y ofrecerá investigaciones y asesoramiento a las empresas miembro sobre cuestiones como la competitividad, la productividad y la seguridad económica europeas. Reemplazará a John Metselaar, que permanecerá en la organización.

Demertzis se une a The Conference Board procedente de Bruegel, donde recientemente fue investigadora principal y, desde 2016 hasta 2022, como directora adjunta.

"El trabajo de María en la intersección de la macroeconomía global y la política europea será invaluable para los directores ejecutivos y los líderes de alto nivel en un momento de inmensa agitación y oportunidad para las empresas", dijo Sara Murray, directora general internacional de The Conference Board. "Su nombramiento subraya nuestro compromiso de ser una voz confiable y no partidista sobre la economía europea. Me gustaría expresar mi gratitud a John Metselaar por ser líder del Centro ESF. John continuará desempeñando un papel fundamental en la expansión de nuestro trabajo sobre innovación y transformación empresarial".

"Estoy encantada de unirme a The Conference Board", afirmó Demertzis. "Debido a la profundidad de su base de miembros y a su dedicación a la elaboración de análisis económicos fidedignos, The Conference Board ofrece una plataforma única para comprender el futuro económico de Europa y dar forma al papel que desempeñan las empresas en ese futuro".

Demertzis trabajó anteriormente en la Comisión Europea y en el departamento de investigación del Banco Central de los Países Bajos, donde se centró en la previsión macroeconómica, la elaboración de modelos y el asesoramiento sobre políticas. También ocupó cargos en la Harvard Kennedy School of Government, la Universidad de Ámsterdam y la Universidad de Strathclyde.

Acerca de The Conference Board

The Conference Board es un grupo de expertos dirigido por sus miembros que ofrece información confiable sobre lo que se viene™. Fundada en 1916, somos una entidad no partidista y sin ánimo de lucro que cuenta con el estatus de exención de impuestos 501 (c) (3) en los Estados Unidos. www.ConferenceBoard.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624268/The_Conference_Board_Logo.jpg