Le Conference Board nomme Maria Demertzis à la tête du portefeuille économique pour l'Europe

BRUXELLES, 2 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Conference Board a nommé Maria Demertzis à la tête de son Centre d'économie, de stratégie et de finance en Europe, à compter du mois de septembre. À ce titre, Demertzis supervisera l'équipe économique du Conference Board Europe, en fournissant des recherches et des conseils aux entreprises membres sur des questions telles que la compétitivité européenne, la productivité et la sécurité économique. Elle succède à John Metselaar, qui restera au sein de l'organisation.

Demertzis rejoint le Conference Board après avoir travaillé à Bruegel, où elle était récemment Senior Fellow et, de 2016 à 2022, directrice adjointe.

« Le travail de Maria à l'intersection de la macroéconomie mondiale et de la politique européenne sera d'une valeur inestimable pour les chefs d'entreprise et les cadres dirigeants en cette période de bouleversements et d'opportunités pour les entreprises », déclare Sara Murray, directrice générale, International, The Conference Board. « Sa nomination souligne notre engagement à être une voix fiable et non partisane sur l'économie européenne. Je tiens à exprimer ma gratitude à John Metselaar pour son rôle de chef du centre ESF. John continuera à jouer un rôle essentiel dans le développement de nos travaux sur l'innovation et la transformation des entreprises. »

« Je suis ravi de rejoindre le Conference Board » déclare Demertzis. « Grâce àla profondeur de sa base de membres et à son engagement à fournir des analyses économiques faisant autorité, le Conference Board offre une plateforme unique pour comprendre l'avenir économique de l'Europe et façonner le rôle que les entreprises y jouent. »

Demertzis a précédemment travaillé à la Commission européenne et au département de recherche de la Banque centrale néerlandaise, où elle s'est concentrée sur les prévisions macroéconomiques, la modélisation et les conseils en matière de politique. Elle a également occupé des postes à la Harvard Kennedy School of Government, à l'université d'Amsterdam et à l'université de Strathclyde.

