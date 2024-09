The Conference Board ernennt Maria Demertzis zur Leiterin des Wirtschaftsportfolios für Europa

BRÜSSEL, 2. September 2024 /PRNewswire/ -- The Conference Board hat Maria Demertzis mit Wirkung vom September zur Leiterin seines Zentrums für Wirtschaft, Strategie und Finanzen in Europa ernannt. In dieser Funktion wird Demertzis das Wirtschaftsteam von The Conference Board Europe leiten und den Mitgliedsunternehmen Forschung und Beratung zu Themen wie europäische Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und wirtschaftliche Sicherheit anbieten. Sie tritt die Nachfolge von John Metselaar an, der in der Organisation verbleiben wird.

Demertzis kommt von Bruegel zu The Conference Board, wo sie zuletzt als Senior Fellow und von 2016 bis 2022 als stellvertretende Direktorin tätig war.

„Marias Arbeit an der Schnittstelle von globaler Makroökonomie und europäischer Politik wird für CEOs und C-Suite-Führungskräfte in einer Zeit immenser Umwälzungen und Chancen für die Wirtschaft von unschätzbarem Wert sein", so Sara Murray, Managing Director, International, The Conference Board. „Ihre Ernennung unterstreicht unser Commitment, eine vertrauenswürdige, unparteiische Stimme zur europäischen Wirtschaft zu sein. Ich möchte John Metselaar meinen Dank für seine Tätigkeit als Leiter des ESF-Zentrums aussprechen. John wird weiterhin eine zentrale Rolle bei der Ausweitung unserer Arbeit im Bereich Unternehmensinnovation und -transformation."

„Ich freue mich sehr, bei The Conference Board mitzuarbeiten", sagte Demertzis. „Aufgrund der Tiefe der Mitgliederbasis und des Engagements, verlässliche Wirtschaftsanalysen zu liefern, bietet The Conference Board eine einzigartige Plattform, um die wirtschaftliche Zukunft Europas zu verstehen und die Rolle, die Unternehmen dabei spielen, zu gestalten."

Demertzis arbeitete zuvor bei der Europäischen Kommission und in der Forschungsabteilung der niederländischen Zentralbank, wo sie sich auf makroökonomische Prognosen, Modellierung und Politikberatung konzentrierte. Sie war außerdem an der Harvard Kennedy School of Government, der Universität Amsterdam und der Universität Strathclyde tätig.

