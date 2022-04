Comviva conquista o Platinum Badge pela Open API Conformation do TM Forum

BlueMarble da Comviva entre as principais soluções de Digital BSS globalmente com 27 certificações de conformidade Open API

NOVA DELHI, 29 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Comviva, líder global em soluções de mobilidade, anunciou hoje que sua solução BlueMarble Digital BSS atingiu o status de nível platinum para a certificação Open API Conformance pelo TM Forum, a associação do setor que impulsiona a transformação de negócios digitais por meio da colaboração.

A BlueMarble é uma plataforma digital de última geração para simplificar a complexidade dos negócios, impulsionar a agilidade e agilizar a monetização, acelerando o tempo de lançamento no mercado e dimensionando novas linhas de negócios, como IoT, 5G, aplicativos em nuvem e serviços virtualizados.

Com 27 APIs abertas certificadas, a BlueMarble da Comviva é agora uma das principais soluções de Digital BSS em todo o mundo em número de implementações de API aberta certificadas e em conformidade. As certificações Open API da Comviva para sua BlueMarble Digital BSS suite incluem – Party Management, Party Role Management, Product Inventory Management, Service Ordering Management, Customer Management, Trouble Ticket, Customer Bill Management; Service Activation and Configuration; Ordering and Management; Resource Inventory Management; Usage Management; Account Management; Payment Management; Communication Management and Party Interaction etc.

Ao comentar sobre a conquista, Sachin Saraf, vice-presidente sênior e diretor global de Digital BSS Solutions da Comviva declarou: "Este reconhecimento é uma verdadeira comprovação de nossos esforços para impulsionar a transformação dos negócios digitais e criar ecossistemas digitais abertos para nossos clientes. A BlueMarble apresenta novas oportunidades interessantes para as empresas, simplificando o cenário tecnológico, permitindo ofertas flexíveis com parceiros do ecossistema e desenvolvendo um modelo de negócios escalável. O programa Open API está fortemente alinhado à nossa estratégia de negócios e tecnologia para permitir interoperabilidade e portabilidade e impulsionar a agilidade dos negócios para nossos clientes."

"Parabéns à Comviva por obter a certificação Platinum Open API Conformance. Esse nível de certificação os coloca entre os cinco principais globalmente em nosso quadro de líderes, com a implementação compatível de 27 APIs abertas para a solução BlueMarble Digital BSS", declarou GeorgeGlass, diretor de tecnologia da TM Forum. "As APIs abertas são essenciais para permitir novas aplicações e serviços digitais e, até o momento, têm sido utilizadas por 32.500 desenvolvedores de 2.300 empresas com 510 mil downloads em todo o mundo. Somos muito gratos pelo compromisso da equipe na Comviva com os padrões de API abertas do TM Forum, que beneficiam todo o ecossistema de TI empresarial."

A certificação de conformidade TM Forum Open API reconhece soluções que demonstram compromisso com o futuro do setor por meio de arquitetura digital aberta e oferecem funcionalidade de gerenciamento crítico para serviços digitais, sustentada pelas melhores práticas e padrões do TM Forum. Como parte de uma agenda de transformação digital mais ampla, as APIs abertas do TM Forum permitem uma ampla gama de oportunidades de crescimento de receita para CSPs e seus parceiros e fornecedores.

FONTE Comviva

