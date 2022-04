Comviva obtient l'insigne de platine du TM Forum pour sa conformité à l'API ouverte

BlueMarble de Comviva figure parmi les meilleures solutions numériques BSS au monde avec 27 certifications de conformité à l'API ouverte

NEW DELHI, 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- Comviva, le leader mondial des solutions de mobilité, a annoncé aujourd'hui que sa solution numérique BSS BlueMarble a obtenu le statut de niveau platine pour sa certification de conformité de l'API ouverte par le TM Forum, l'association industrielle qui favorise la transformation numérique des entreprises par la collaboration.

BlueMarble est une plateforme numérique nouvelle génération permettant de simplifier la complexité des entreprises, de favoriser l'agilité et d'accélérer la monétisation tout en accélérant les délais de commercialisation et la mise à l'échelle de nouveaux secteurs d'activité, tels que l'IoT, la 5G, les applications cloud et les services virtualisés.

Avec 27 API ouvertes certifiées, Comviva BlueMarble est désormais l'une des principales solutions numériques BSS dans le monde en termes de nombre d'implémentations d'API ouvertes conformes et certifiées. Les certifications d'API ouvertes de Comviva pour sa suite numérique BSS BlueMarble comprennent : la gestion des parties, la gestion des rôles des parties, la gestion des stocks de produits, la gestion des commandes de services, la gestion des clients, la gestion des tickets de dépannage, la gestion des factures de clients, l'activation et la configuration des services, la commande et la gestion, la gestion des stocks de ressources, la gestion de l'utilisation, la gestion des comptes, la gestion des paiements, la gestion de la communication et l'interaction des parties, etc.

Sachin Saraf, vice-président senior et responsable mondial des solutions numériques BSS chez Comviva, a déclaré : « Cette reconnaissance est un véritable témoignage de nos efforts pour conduire à la transformation numérique des entreprises et créer des écosystèmes numériques ouverts pour nos clients. BlueMarble offre de nouvelles opportunités aux entreprises en simplifiant le paysage technologique, en encourageant des offres flexibles avec les partenaires de l'écosystème et en concevant un modèle économique évolutif. Le programme d'API ouvertes s'inscrit parfaitement dans notre stratégie commerciale et technologique, qui vise à favoriser l'interopérabilité et la portabilité, ainsi que l'agilité commerciale de nos clients. »

« Félicitations à Comviva pour sa certification de conformité des API ouvertes platine. Ce niveau de certification les place dans le top 5 mondial de notre classement, avec la mise en œuvre conforme de 27 API ouvertes pour la solution numérique BSS BlueMarble », a déclaré George Glass, directeur technique, TM Forum. « Les API ouvertes sont essentielles pour permettre la création de nouvelles applications et de nouveaux services numériques. À ce jour, elles ont été utilisées par 32 500 développeurs de 2 300 entreprises et ont fait l'objet de 510 000 téléchargements dans le monde entier. Nous sommes très reconnaissants de l'engagement de l'équipe de Comviva envers les normes d'API ouvertes de TM Forum, qui profitent à l'ensemble de l'écosystème informatique des entreprises. »

La certification de conformité à l'API ouverte du TM Forum reconnaît les solutions qui démontrent un engagement envers l'avenir de l'industrie par le biais d'une architecture numérique ouverte et qui fournissent des fonctionnalités de gestion essentielles pour les services numériques, étayées par les meilleures pratiques et normes de TM Forum. Dans le cadre d'un programme de transformation numérique plus large, les API ouvertes de TM Forum permettent un large éventail d'opportunités de croissance des revenus pour les fournisseurs de services de cloud et leurs partenaires et prestataires.

