Comviva ernennt Raja Mansukhani, um Wachstum und Wandel zu beschleunigen

NEW DELHI, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Comviva, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, der sich auf Customer Experience Management, Datenmonetarisierung und mobile Finanzdienstleistungen spezialisiert hat, gab heute die Ernennung von Raja Mansukhani zum Chief Strategy, Technology, and Transformation Officer bekannt. In dieser Schlüsselposition wird Raja die Umsetzung strategischer Initiativen vorantreiben, die für die Transformation von Comviva und die Verwirklichung der ehrgeizigen Vision Comviva 2.0 von zentraler Bedeutung sind.

Raja Mansukhani: Chief Strategy, Technology, and Transformation Officer, Comviva.

Raja bringt über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen IT, Telekommunikation, Fintech und digitale Plattformen mit. Er führte Unternehmen durch umfangreiche geschäftliche und betriebliche Umstrukturierungen, Marktexpansionen und die Einführung innovativer Produkte und Technologien in verschiedenen globalen Märkten. Vor seinem Wechsel zu Comviva war Raja CEO eines Unternehmens für digitale Plattformen innerhalb der Axiata Group.

Rajesh Chandiramani, Chief Executive Officer, Comviva, begrüßte Raja im Comviva-Führungsteam und kommentierte: „Wir sind sehr erfreut, Raja in dieser transformativen Phase von Comviva an Bord zu haben. Seine profunde Branchenkenntnis und seine bewährte Fähigkeit, Wachstum und Innovation voranzutreiben, passen perfekt zu unserer Vision für Comviva 2.0. Rajas Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, unsere strategische Ausrichtung und unsere Technologie-Roadmap zu gestalten, während wir für unsere weltweiten Kunden innovative digitale Lösungen bereitstellen.

Raja Mansukhani brachte seine Begeisterung über seinen Wechsel in das Comviva-Team so zum Ausdruck: „Ich fühle mich geehrt, Teil von Comviva zu sein, einem Unternehmen, das für seine bahnbrechenden Lösungen und sein unerschütterliches Engagement für einen kundenorientierten Ansatz bekannt ist. Angesichts des rasanten Wandels in der Branche bedeutet dies eine spannende Gelegenheit, zusammen mit einem hochqualifizierten Team strategische Initiativen zu leiten, die neue Chancen eröffnen, das Wachstum von Comviva beschleunigen und zugleich die Marktdifferenzierung stärken und eine erhebliche Wertschöpfung für unsere Kunden erzielen. Als Team werden wir Innovationen auf den Weg bringen, einen wertorientierten Wandel fördern und die ambitionierten Ziele von Comviva 2.0 verwirklichen."

Mit der Ernennung von Raja bekräftigt Comviva seinen Anspruch, innovative, kundenorientierte Lösungen zu liefern und gleichzeitig seine Transformationsbemühungen zu beschleunigen, um in der rasant evolvierenden digitalen Wirtschaft an der Spitze zu bleiben.

Im Rahmen seines strategischen Wachstums baut Comviva seine Kompetenzen in den Bereichen digitaler Handel, Datenmonetarisierung und CX-Lösungen aus. Durch die Fokussierung auf Partnerschaften mit Technologieführern und Hyperscalern und die Förderung der operativen Exzellenz in den Bereichen MarTech, FinTech, DigiTech und RevTech positioniert sich Comviva als Katalysator für Innovationen. Diese Initiativen stehen im Einklang mit der Vision des Unternehmens, den Weg der digitalen Transformation anzuführen und Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Einnahmequellen zu erschließen und überragende Kundenvorteile zu schaffen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2568506/Raja_Mansukhani.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg