Comviva nomme Raja Mansukhani pour accélérer la croissance et la transformation

NEW DELHI, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Comviva, leader mondial des solutions de transformation numérique, spécialisé dans la gestion de l'expérience client, la monétisation des données et les services financiers mobiles, a annoncé aujourd'hui la nomination de Raja Mansukhani au poste de directeur de la stratégie, de la technologie et de la transformation. Dans ce rôle clé, Raja dirigera l'exécution des initiatives stratégiques qui sont au cœur de la transformation de Comviva et de la réalisation de son ambitieuse vision Comviva 2.0.

Raja Mansukhani: Chief Strategy, Technology, and Transformation Officer, Comviva.

Raja apporte plus de deux décennies d'expérience en matière de leadership dans les domaines de l'informatique, des télécommunications, de la fintech et des plateformes numériques. Il a dirigé des organisations dans le cadre de transformations commerciales et opérationnelles à grande échelle, d'expansions de marchés et du lancement de produits et de technologies innovants sur divers marchés mondiaux. Avant de rejoindre Comviva, Raja était PDG d'une société de plateformes numériques au sein du groupe Axiata.

En souhaitant la bienvenue à Raja au sein de l'équipe dirigeante de Comviva, Rajesh Chandiramani, directeur général de Comviva, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Raja à bord au cours de cette phase de transformation de Comviva. Sa connaissance approfondie du secteur et sa capacité avérée à stimuler la croissance et l'innovation correspondent parfaitement à notre vision de Comviva 2.0. Le leadership de Raja sera déterminant pour définir notre orientation stratégique et notre feuille de route technologique, alors que nous continuons à fournir des solutions numériques de pointe à nos clients dans le monde entier. »

Raja Mansukhani a fait part de son enthousiasme à l'idée de rejoindre l'équipe Comviva, en déclarant : « Je suis honoré de faire partie de Comviva, une entreprise réputée pour ses solutions pionnières et son engagement inébranlable en faveur d'une approche centrée sur le client. Alors que le secteur subit une transformation rapide, il s'agit d'une opportunité passionnante de mener des initiatives stratégiques avec une équipe talentueuse qui débloquera de nouvelles opportunités et accélérera la croissance de Comviva tout en apportant une différenciation et une création de valeur significative pour nos clients. En tant qu'équipe, nous allons stimuler l'innovation, favoriser une transformation axée sur la valeur et travailler à la réalisation des objectifs audacieux de Comviva 2.0. »

Avec la nomination de M. Raja, Comviva réaffirme son engagement à fournir des solutions innovantes, centrées sur le client, tout en accélérant ses efforts de transformation pour rester à la pointe de l'économie numérique, qui évolue rapidement.

Dans le cadre de sa croissance stratégique, Comviva renforce ses capacités en matière de commerce numérique, de monétisation des données et de solutions d'expérience client. En se concentrant sur les partenariats avec les leaders technologiques et les grandes entreprises, et en faisant progresser l'excellence opérationnelle dans les domaines MarTech, FinTech, DigiTech et RevTech, Comviva se positionne en tant que catalyseur de l'innovation. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la vision de l'entreprise qui consiste à prendre la tête de la transformation numérique, en donnant aux entreprises les moyens de dégager de nouvelles sources de revenus et d'offrir une valeur exceptionnelle à leurs clients.

