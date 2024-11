Comviva est nommé partenaire officiel de GSMA Open Gateway

Programme de distribution stratégique visant à accélérer l'adoption de l'API et à promouvoir l'impact numérique

NEW DELHI, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Comviva, le chef de file mondial de l'expérience client et des solutions de monétisation des données, annonce aujourd'hui sa reconnaissance officielle en tant que partenaire de distribution GSMA Open Gateway, ouvrant la voie aux services numériques de la prochaine génération. Cet accomplissement place Comviva dans un groupe restreint d'entreprises à l'avant-garde du mouvement mondial de promotion des normes Open Gateway.

L'initiative GSMA Open Gateway vise à accélérer l'adoption des API de réseau, permettant une intégration transparente entre les opérateurs de téléphonie mobile et les développeurs tiers. Pour ce faire, des API de service ascendantes communes - soutenues par le projet CAMARA - exposent les capacités des réseaux des opérateurs mobiles dans un cadre cohérent, interopérable et fédéré.

La plateforme NGAGE CNPaaS de Comviva offre 16 API certifiées par CAMARA dans huit familles d'API, prenant en charge un large éventail de cas d'utilisation dans de multiples secteurs. Cette démarche s'inscrit dans la lignée des récentes alliances conclues avec les opérateurs de télécommunications et de la volonté d'exposer et de vendre des API de réseau, afin de garantir une intégration transparente du réseau pour l'adoption par les entreprises.

« Nous sommes honorés d'être reconnus en tant que partenaire officiel de GSMA Open Gateway », déclare Deshbandhu Bansal, COO, RevTech Solutions, Comviva. « Ce partenariat est conforme à notre engagement de fournir des solutions de pointe à nos clients et de stimuler l'innovation dans le secteur de la téléphonie mobile. En travaillant en étroite collaboration avec la GSMA, nous pouvons garantir que nos clients ont accès à la technologie API la plus avancée et la plus fiable qui soit. »

Henry Calvert, responsable des réseaux, GSMA, , déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Comviva en tant que partenaire officiel de GSMA Open Gateway. Son expertise et son engagement en faveur des normes ouvertes contribueront de manière significative à la croissance et au succès de l'initiative. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour stimuler l'innovation et créer de nouvelles opportunités pour l'industrie ».

L'initiative GSMA Open Gateway prenant de l'ampleur, Comviva est bien placé pour aider ses clients à tirer parti des possibilités offertes par cette nouvelle technologie passionnante. En tirant parti de son expertise et de son expérience, Comviva vise à aider ses clients à développer de nouveaux services innovants, à optimiser la satisfaction de la clientèle et à stimuler la croissance du chiffre d'affaires.

