Comviva et AWS collaborent pour proposer des produits SaaS de nouvelle génération.

AWS soutiendra Comviva dans la construction d'une stratégie commerciale axée sur le cloud et l'IA afin d'atteindre un délai de commercialisation plus rapide et de favoriser une croissance non linéaire du chiffre d'affaires

NEW DELHI, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Comviva, leader mondial des solutions d'expérience client et de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS), une société d'Amazon.com. AWS permettra à Comviva de mettre en œuvre une stratégie axée sur le cloud et l'IA afin de parvenir à une mise sur le marché plus rapide et de favoriser une croissance non linéaire du chiffre d'affaires.

Construite sur AWS, Comviva offrira aux fournisseurs de services de communication (CSP) des produits et plateformes logicielles de nouvelle génération via un modèle SaaS (Software-as-a-Service). AWS et Comviva collaborent également dans des domaines tels que la modernisation des produits, le développement des compétences, la transformation de la culture, la croissance de l'entreprise et l'activation de l'IA générative.

« Les solutions cloud offrent aux opérateurs de télécommunications un avantage certain pour essayer de nouvelles stratégies et de nouveaux modèles commerciaux qui peuvent les aider à déterminer la meilleure voie pour délivrer de la valeur commerciale. Notre collaboration stratégique avec AWS marque une étape importante dans notre parcours visant à autonomiser les entreprises avec des solutions innovantes et cloud-natives », a indiqué Rajesh Chandiramani, président-directeur général de Comviva.« En combinant notre expertise en matière d'expérience client et de monétisation des données avec les capacités inégalées d'AWS en matière de SaaS et d'IA, nous sommes prêts à réduire les risques, à optimiser les coûts et à générer une valeur sans précédent pour nos clients à l'échelle mondiale. »

« Alors que Comviva entame son parcours pour devenir une organisation véritablement SaaS, AWS est ravie de collaborer avec la société en tant que son cloud préféré », a indiqué V.G. Sundar Ram, responsable du développement commercial, AWS Inde et Asie du Sud. « Cette association s'aligne sur notre engagement à aider les organisations à accélérer leurs parcours de transformation numérique en fournissant des solutions technologiques évolutives, sécurisées et innovantes. »

Les plateformes principales de Comviva à travers DigiTech, MarTech, RevTech et FinTech sont prêtes à tirer parti d'Amazon Bedrock pour élever les expériences produit avec une variété de cas d'utilisation axés sur l'IA et GenAI adaptés à ses clients. Cette intégration s'étend à la plateforme de gestion des services de Comviva, donnant aux agents du service d'assistance la possibilité d'effectuer des opérations alimentées par l'IA, offrant au final une résolution des services plus rapide et plus efficace. Qui plus est, Amazon Q est exploré pour stimuler la productivité des développeurs en s'intégrant de manière transparente dans divers environnements de développement. Comviva collabore avec les partenaires AWS APN depuis plus de trois ans, en pilotant la gouvernance de l'infrastructure et en accélérant les efforts de modernisation dans son écosystème cloud.

Comviva se concentre également sur la formation de son personnel aux technologies AWS. Plus de 2000 employés sont formés et certifiés sur des aspects tels que la modernisation, les compétences numériques et les outils technologiques.

