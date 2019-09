Comviva reconhecida entre os 25 melhores locais de trabalho para mulheres na Índia de 2019

NOVA DELI, 17 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Comviva , líder global em soluções móveis, anunciou hoje que, após ter sido certificada recentemente como uma empresa que é um "Ótimo local de trabalho", foi reconhecida entre os " 25 melhores locais de trabalho para mulheres na Índia de 2019 " pelo Great Place to Work® Institute.

O Great Place to Work® Recognition é um "padrão de ouro" e está entre os programas de reconhecimento de marcas de empregadores mais prestigiados e confiáveis do mundo. A Comviva conquistou este reconhecimento por se destacar nas cinco dimensões para criação de uma cultura de alta confiança e desempenho: Equidade, Credibilidade, Respeito, Orgulho e Companheirismo.

Ao comentar a conquista, Manoranjan (Mao) Mohapatra, diretor-executivo da Comviva, disse: "Estamos orgulhosos por este reconhecimento. Assim como cultivamos uma cultura voltada para a tecnologia e a inovação, a criação de um local de trabalho justo e respeitoso que prospere com a diversidade também faz parte da nossa filosofia enraizada. Esforçamo-nos constantemente para criar políticas e programas exclusivos líderes da indústria que possam fortalecer nosso foco em inovação e liderança tecnológica. O papel das mulheres é fundamental para esta jornada".

Ao longo de suas duas décadas, a Comviva criou uma cultura vibrante que está em constante evolução para atender às aspirações profissionais e pessoais de seus funcionários, especialmente a Geração Z, que constitui a maior parte da futura força de trabalho. A empresa oferece múltiplas práticas de Integração entre vida e trabalho para os funcionários da Comviva, especialmente as mulheres. Trabalho a partir de casa, escritório-satélite perto de casa (lançado este mês), múltiplas opções de trabalho flexível, pagamento de despesas com babá para mães novas, serviços de concierge, creche nos principais centros de desenvolvimento, aconselhamento anônimo e coaching por especialistas certificados são alguns dos vários programas que a tornam um local de trabalho empolgante, mas tranquilizador. Para ajudar a garantir que seus funcionários se mantenham a par de novas competências, a empresa oferece a todos muitas oportunidades de aprendizado digital e em sala de aula para aprimoramento; além de permitir que eles se candidatem confidencialmente a oportunidades internas alternativas, incluindo várias empresas startups internas que a Comviva cria regularmente. Embora estas iniciativas sejam para todos, a empresa faz esforços específicos para garantir que os programas realmente ajudem suas funcionárias a prosperar e ter sucesso.

Ao falar sobre este prêmio de prestígio, Sandyp Bhattacharya, diretor de pessoal da Comviva, disse: "Este é um momento 'Uau' para os funcionários de Comviva! Ele é consequência de anos fazendo as coisas certas para apoiar nossa filosofia de igualdade, informalidade e abordagem "ficamos do seu lado quando você precisar de nós". Sempre contratamos e exigimos o melhor. Mas, através dos nossos programas para funcionários, também temos zelosamente tentado dar a todos, especialmente às mulheres, o respeito e a liberdade para que se desenvolvam e atuem em um ambiente flexível e confortável para que isso seja viável. A ideia é dar espaço para que a pessoa possa se focar em 'si', na 'família' e no 'trabalho' e deixar o 'restante' para nós resolvermos. Trata-se de um ponto de partida fundamental para que aconteçam grandes negócios e glórias pessoais".

