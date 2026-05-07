Con Osmo Mobile 8P, DJI ofrece encuadre y seguimiento profesionales

Los creadores ahora pueden disfrutar de funciones de estabilizador de otro nivel con Osmo FrameTap, ActiveTrack 8.0 y Apple DockKit

SHENZHEN, China, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología creativa para cámaras, presenta hoy el Osmo Mobile 8P en el mercado internacional. Equipado con funciones de encuadre y seguimiento de otro nivel, permite a los creadores mejorar la calidad de sus tomas con smartphones con gran precisión. El nuevo control remoto desmontable Osmo FrameTap permite a los creadores tomar selfies controladas a distancia con un encuadre preciso. Mientras tanto, la versión mejorada de ActiveTrack 8.01 ofrece un seguimiento de objetivos aún más ágil para mantenerlos dentro del encuadre, incluso en multitudes complejas. Como alternativa, los creadores también pueden conectar sus teléfonos iPhone directamente a Osmo Mobile 8P para disfrutar de seguimiento nativo mediante Apple DockKit1

DJI Delivers Pro Framing and Tracking with Osmo Mobile 8P

Control preciso en sus manos

El nuevo Osmo FrameTap permite a los creadores hacerse una selfie con la cámara trasera o dirigir una toma a distancia, garantizando resultados profesionales. Este control remoto desmontable incorpora una pantalla que refleja la vista desde un smartphone o desde el módulo multifuncional 2 del Osmo Mobile 8P1. El intuitivo joystick ofrece a los creadores un control preciso del movimiento y del zoom del estabilizador. Además, el brillo y la temperatura de la luz de relleno del módulo multifuncional 2 se pueden ajustar en ocho niveles. El diseño magnético permite acoplarlo al asa del estabilizador o retirarlo rápidamente.



Seguimiento mejorado de todos los objetivos

El Osmo Mobile 8P ofrece varias formas de mantener los objetivos dentro del encuadre. El nuevo módulo multifuncional 21 se combina con Osmo Mobile 8P para realizar el seguimiento de otros objetos, además de personas y mascotas. También puede mantener centrados objetos generales, como coches y puntos de referencia, en el encuadre. Los creadores también pueden usar ActiveTrack 8.01 a través de la aplicación DJI Mimo. Al aportar un nuevo nivel de agilidad al seguimiento de objetivos, los creadores pueden mantener los objetivos centrados en entornos concurridos como conciertos o eventos deportivos. Es especialmente eficaz para sortear obstáculos y adaptarse a cambios rápidos. Como alternativa, los creadores que usan iPhone pueden seguir objetivos sin interrupciones a través de la aplicación de cámara nativa, ya que el nuevo Osmo Mobile 8P es compatible con Apple DockKit.

Diseño integrado, evolución en la estabilización

El estabilizador en 3 ejes de Osmo Mobile 8P aprovecha la octava generación de estabilización de DJI para lograr tomas dinámicas y metraje estable. Con un peso aproximado de 386 g, incorpora un trípode integrado y un brazo extensible de 215 mm. El diseño del trípode se ha actualizado para que pueda abrirse más y ofrecer una estabilidad mejorada sobre distintas superficies. Diseñado para durar, ofrece hasta 10 horas1 de funcionamiento. Con un puerto USB-C integrado, el estabilizador puede actuar como cargador de teléfono, lo que lo hace ideal para grabaciones al aire libre prolongadas y transmisiones en directo.

Modos creativos, estilo cinematográfico

La aplicación DJI Mimo transforma las tomas cotidianas en contenido de nivel profesional mediante una variedad de modos cinematográficos intuitivos que convierten operaciones simples en impactantes efectos visuales.

DynamicZoom ofrece efectos visuales de expansión y compresión al estilo superproducción mediante los modos Acercar y Alejar.

La obturación lenta captura estelas de luz etéreas donde la quietud se encuentra con el movimiento y destaca en escenas nocturnas y condiciones de escasa iluminación.

Action Shot mantiene un encuadre fluido para sujetos de ritmo rápido, reaccionando rápidamente para mantener a los atletas o bailarines centrados.

El modo de pantalla panorámica graba directamente en el formato clásico 2.35:1 y logra una textura de película profesional y pulida sin necesidad de hacer recortes en la posproducción.

Ángulos de grabación flexibles

La rotación infinita de 360° del estabilizador permite una captura panorámica fluida desde cualquier ángulo mediante una rotación horizontal ilimitada. Combinado con el seguimiento inteligente, bloquea continuamente a los sujetos en movimiento para ofrecer un metraje fluido con apariencia profesional. También es posible realizar tomas a ras de suelo inclinando hacia adelante el eje de paneo, lo que permite a los creadores capturar el mundo desde la altura de los ojos de un niño o de una mascota.

Precio y disponibilidad

DJI Osmo Mobile 8P está disponible de inmediato en store.dji.com y sus distribuidores autorizados, con envíos a partir de hoy, en las siguientes configuraciones:

El pack estándar Osmo Mobile 8P tiene un precio de 159 EUR. Incluye el Osmo Mobile 8P, la abrazadera magnética para teléfonos 5 DJI OM, el Osmo FrameTap, un cable de alimentación (USB-C a USB-C, 50 cm), un cable de carga para teléfono (USB-C a USB-C, 15 cm) y una bolsa de almacenamiento.

El pack de seguimiento avanzado Osmo Mobile 8P tiene un precio de 189 EUR. Incluye el pack estándar Osmo Mobile 8P más el módulo multifuncional 2 DJI OM.

El pack para creadores Osmo Mobile 8P tiene un precio de 219 EUR. Incluye el pack de seguimiento avanzado Osmo Mobile 8P, más el receptor móvil de la serie DJI Mic, el transmisor DJI Mic Mini 2, el antiviento DJI Mic Mini 2 (negro/gris), el clip magnético DJI Mic Mini 2, las cubiertas frontales magnéticas DJI Mic Mini (blanco brillante y negro obsidiana), el imán DJI Mic 3, el cable de carga magnético para transmisor DJI Mic Mini 2 y la funda de transporte compacta DJI Mic Mini.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, el plan de protección integral para productos DJI, ya está disponible para Osmo Mobile 8P. Los daños accidentales están cubiertos por el servicio de sustitución, incluidos desgaste natural, colisiones y daños por agua. Por un pequeño cargo adicional, puede sustituir el producto dañado en caso de accidente.

DJI Care Refresh (plan de 1 año) incluye hasta 2 sustituciones en 1 año. DJI Care Refresh (plan de 2 años) incluye hasta 4 sustituciones en 2 años. Otros servicios ofrecidos por DJI Care Refresh incluyen la garantía oficial, el servicio de garantía internacional y el envío gratuito. Para ver todos los detalles, visite: http://www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Para obtener más información, consulte: https://www.dji.com/osmo-mobile-8p

1 Todos los datos se probaron en condiciones controladas. La experiencia real podría variar. Para obtener más detalles, incluida la compatibilidad con smartphones, consulte el sitio web oficial de DJI..

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970201/DJI_Delivers_Pro_Framing_Tracking_Osmo_Mobile_8P.jpg