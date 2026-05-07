DJI offre un cadrage et un suivi professionnels avec Osmo Mobile 8P

Les créateurs peuvent maintenant accéder à des fonctions de nacelle avancées avec Osmo FrameTap, ActiveTrack 8.0 et Apple DockKit

SHENZHEN, Chine, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméras créatives, présente aujourd'hui Osmo Mobile 8P sur le marché mondial. Dotée de fonctionnalités de cadrage et de suivi de nouvelle génération, elle permet aux créateurs d'élever leurs prises de vue sur smartphone avec précision. La nouvelle télécommande détachable Osmo FrameTap permet aux créateurs de réaliser des selfies à distance avec un cadrage précis. De plus, la version améliorée d'ActiveTrack 8.01 offre un suivi du sujet encore plus agile pour garder celui-ci dans le cadre, même dans les foules complexes. Les créateurs peuvent aussi connecter directement leur iPhone à Osmo Mobile 8P pour bénéficier d'un suivi natif grâce à Apple DockKit1.

DJI Delivers Pro Framing and Tracking with Osmo Mobile 8P

Contrôle précis au creux de la main

Le nouveau Osmo FrameTap permet aux créateurs de prendre un selfie avec la caméra arrière ou de diriger une prise de vue à distance, pour des résultats professionnels. Cette télécommande détachable est dotée d'un écran qui reflète la vue d'un smartphone ou du module multifonctionnel 21 de Osmo Mobile 8P. Le joystick intuitif offre aux créateurs un contrôle précis du mouvement et du zoom de la nacelle. De plus, la luminosité et la température de la lumière d'appoint sur le module multifonctionnel 2 peuvent être réglées sur huit niveaux. Le design magnétique permet de la fixer facilement sur la poignée de la nacelle ou de la retirer rapidement.

Suivi amélioré pour chaque sujet

Osmo Mobile 8P offre plusieurs façons de garder les sujets dans le cadre. Le nouveau module multifonctionnel 21 s'associe à Osmo Mobile 8P pour suivre bien plus que les personnes et les animaux. Il peut également maintenir des objets généraux, tels que les voitures et les points de repère, centrés dans le cadre. Les créateurs peuvent également utiliser ActiveTrack 8.01 via l'application DJI Mimo. En apportant un nouveau niveau d'agilité au suivi des sujets, les créateurs peuvent garder leurs sujets centrés dans les environnements bondés tels que les concerts ou les événements sportifs. Il est particulièrement efficace pour contourner les obstacles et gérer les mouvements rapides. Les créateurs d'iPhone peuvent également suivre leurs sujets de manière fluide via leur application caméra native, car la nouvelle Osmo Mobile 8P prend en charge Apple DockKit.

Conception intégrée, stabilisation évoluée

La nacelle à trois axes d'Osmo Mobile 8P exploite la huitième génération de stabilisation de DJI pour des prises de vue dynamiques et des images stables. Pesant environ 386 g, elle est dotée d'un trépied intégré et d'une barre d'extension de 215 mm. La conception du trépied a été mise à jour pour s'ouvrir davantage et offrir une meilleure stabilité sur diverses surfaces. Conçue pour durer, elle offre jusqu'à 10 heures1 d'autonomie de fonctionnement. Le port USB-C intégré permet à la nacelle de servir de chargeur de téléphone, ce qui la rend idéale pour les tournages en extérieur prolongés et la diffusion en direct.

Modes créatifs, style cinématographique

L'application DJI Mimo transforme des séquences du quotidien en contenus dignes des professionnels grâce à une série de modes cinématographiques intuitifs qui transforment de simples opérations en effets visuels saisissants.

DynamicZoom offre des effets visuels dignes du cinéma, avec des étirements et compressions de l'image via les modes DynamicZoom avant et DynamicZoom arrière.

Le mode Obturateur lent capture des traînées lumineuses éthérées, où l'immobilité rencontre le mouvement, idéal pour les scènes nocturnes et les environnements à faible luminosité.

Action Shot maintient un cadrage fluide pour les sujets rapides, réagissant rapidement pour garder les athlètes ou les danseurs centrés.

Le mode Grand écran enregistre directement au format classique 2.35:1, ce qui permet d'obtenir une texture de film professionnel sans recadrage en post-production.

Angles de prise de vue flexibles

La rotation infinie à 360° de la nacelle permet des prises de vue panoramiques sous n'importe quel angle grâce à une rotation horizontale illimitée. Combinée à un suivi intelligent, elle se verrouille en continu sur les sujets en mouvement, offrant des séquences fluides et d'aspect professionnel. Des prises de vue en contre-plongée sont également possibles en inclinant l'axe panoramique vers l'avant, permettant aux créateurs de capturer le monde à hauteur d'enfant ou d'animal.

Prix et disponibilité

DJI Osmo Mobile 8P est disponible immédiatement sur store.dji.com et auprès des revendeurs agréés, avec une livraison effective dès aujourd'hui, dans les configurations suivantes :

Le Bundle Standard Osmo Mobile 8P est vendu 159 EUR. Il comprend Osmo Mobile 8P, la bride de smartphone magnétique 5 DJI OM, Osmo FrameTap, un câble d'alimentation (USB-C vers USB-C, 50 cm), un câble de charge pour smartphone (USB-C vers USB-C, 15 cm) et une pochette de rangement.

Le bundle Tracking Avancé Osmo Mobile 8P est vendu 189 EUR. Il comprend le bundle Standard Osmo Mobile 8P ainsi que le module multifonctionnel 2 DJI OM.

Le bundle Créateur Osmo Mobile 8P est proposé à 219 EUR. Il comprend le bundle Tracking Avancé Osmo Mobile 8P ainsi que le récepteur mobile pour gamme DJI Mic, l'émetteur DJI Mic Mini 2, la bonnette anti-vent DJI Mic Mini 2 (noir/gris), le clip magnétique DJI Mic Mini 2, les caches avant magnétiques DJI Mic Mini (blanc glacé et noir obsidien), l'Aimant DJI Mic 3, le câble de recharge magnétique pour émetteur DJI Mic Mini 2 et la pochette de transport compacte DJI Mic Mini.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, la protection complète pour les produits DJI, couvre maintenant Osmo Mobile 8P. Les dommages accidentels sont couverts par le service de remplacement, incluant l'usure normale, les collisions et les dégâts liés à l'eau. Moyennant un léger supplément, vous pouvez faire remplacer votre produit endommagé en cas d'accident.

DJI Care Refresh (plan d'un an) comprend jusqu'à deux remplacements en un an. Le service DJI Care Refresh (plan de 2 ans) comprend jusqu'à quatre remplacements sur une période de 2 ans. Les autres services proposés par DJI Care Refresh comprennent la garantie officielle, un service de garantie internationale et la livraison gratuite. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page : https://www.dji.com/osmo-mobile-8p

1 Toutes les données ont été testées dans des conditions contrôlées. L'expérience réelle est susceptible de varier. Pour plus de détails, notamment sur la compatibilité des smartphones, veuillez consulter le site web officiel de DJI..

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2970201/DJI_Delivers_Pro_Framing_Tracking_Osmo_Mobile_8P.jpg