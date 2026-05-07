DJI bietet mit dem Osmo Mobile 8P professionelles Framing und Tracking

Nutzer:innen können jetzt Gimbal-Funktionen der nächsten Generation mit Osmo FrameTap, ActiveTrack 8.0 und Apple DockKit nutzen

SHENZHEN, China, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter ziviler Drohnen und kreativer Kameratechnologie, bringt heute den Osmo Mobile 8P auf den Markt. Dank der Framing- und Tracking-Funktionen der nächsten Generation können Nutzer:innen ihre Smartphone-Aufnahmen einfach und präzise verbessern. Der neue abnehmbare Osmo FrameTap ermöglicht die Aufnahme von ferngesteuerten Selfies mit exakter Bildeinstellung. Gleichzeitig liefert das verbesserte ActiveTrack 8.01 eine noch agilere Motivverfolgung, um Motive auch in komplexen Menschenmengen im Bild zu halten. Alternativ können Nutzer:innen ihre iPhones auch direkt mit dem Osmo Mobile 8P verbinden, um natives Tracking über Apple DockKit1 zu nutzen.

DJI Delivers Pro Framing and Tracking with Osmo Mobile 8P

Präzise Steuerung in deiner Hand

Der neue Osmo FrameTap ermöglicht es Nutzer:innen, mit der Hauptkamera ein Selfie aufzunehmen oder Aufnahmen aus der Ferne zu steuern und so professionelle Ergebnisse zu erzielen. Die abnehmbare Fernbedienung verfügt über einen Bildschirm, der die Ansicht des Smartphones oder des Multifunktionsmoduls 21 des Osmo Mobile 8P anzeigt. Der intuitive Joystick gibt Nutzer:innen präzise Kontrolle über die Gimbal-Bewegung und den Zoom. Zusätzlich können die Helligkeit und die Farbtemperatur des Fülllichts am DJI OM Multifunktionsmodul 2 in acht Stufen angepasst werden. Dank des magnetischen Designs lässt sich das Multifunktionsmodul 2 einfach am Griff des Gimbals befestigen oder schnell wieder abnehmen.

Verbessertes Tracking für jedes Motiv

Der Osmo Mobile 8P bietet mehrere Möglichkeiten, um Motive im Bild zu halten. In Kombination mit dem neuen DJI OM Multifunktionsmodul 21 kann der Osmo Mobile 8P nicht nur Personen und Tiere, sondern auch andere Objekte wie Autos und Sehenswürdigkeiten mittig im Bild halten. Nutzer:innen können ActiveTrack 8.01 auch über die DJI Mimo App nutzen und dank der Agilität bei der Motivverfolgung ihre Motive auch in belebten Umgebungen wie bei Konzerten oder Sportveranstaltungen im Bild zentrieren. Dies ist effektiv beim Umgehen von Hindernissen und bei schnellen Bewegungen. Alternativ können iPhone-Nutzer:innen Motive direkt über die native Kamera-App verfolgen, da der neue Osmo Mobile 8P Apple DockKit unterstützt.

Integriertes Design, weiterentwickelte Stabilisierung

Der 3-Achsen-Gimbal des Osmo Mobile 8P nutzt die achte Generation der DJI-Stabilisierungstechnologie, um dynamische Aufnahmen zu ermöglichen und für ruhiges Bildmaterial zu sorgen. Der DJI Osmo Mobile 8P wiegt ca. 386 g, verfügt über ein integriertes Stativ und einen 215-mm-Verlängerungsstab. Das Stativ wurde überarbeitet und öffnet sich nun breiter, um auf verschiedenen Oberflächen für mehr Stabilität zu sorgen. Er ist auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet eine Betriebszeit von bis zu 10 Stunden. Dank des integrierten USB-C-Anschlusses kann der Gimbal als Smartphone-Ladegerät dienen, ideal für längere Außenaufnahmen und Livestreaming.

Kreative Modi für filmreifes Flair

Die DJI Mimo App verwandelt alltägliche Aufnahmen in professionelles Material. Eine Reihe intuitiver Kinomodi setzt die einfache Bedienung in beeindruckende visuelle Effekte um.

DynamicZoom liefert über die Modi „Move In" und „Move Out" filmreife Streck- und Staucheffekte .

Slow Shutter fängt ätherische Lichtspuren ein, wo Stille auf Bewegung trifft. Dieser Modus ist besonders wirkungsvoll bei Nachtszenen und schlechten Lichtverhältnissen.

Action Shot sorgt für flüssiges Framing bei schnellen Motiven und reagiert zügig, um z. B. Sportler:innen oder Tänzer:innen im Bild zu halten.

Der Breitbildmodus nimmt direkt im klassischen 2,35:1-Format auf und erzielt so eine professionelle Filmtextur, ohne dass ein nachträgliches Zuschneiden nötig ist.

Flexible Aufnahmewinkel

Die 360° Infinite Spin-Funktion des Gimbals ermöglicht durch unbegrenzte horizontale Drehung eine gleichmäßige Panoramaaufnahme aus jedem Winkel . In Kombination mit intelligentem Tracking bleibt das Motiv kontinuierlich im Fokus, sodass reibungsloses, professionell wirkendes Material entsteht. Durch Neigen der Schwenkachse nach vorne sind auch Aufnahmen aus niedrigen Winkeln möglich, sodass Nutzer:innen die Welt aus der Perspektive eines Kindes oder Haustiers einfangen können.

Preis und Verfügbarkeit

Der DJI Osmo Mobile 8P ist ab sofort über store.dji.com und autorisierte Handelspartner erhältlich. Der Versand beginnt heute in den folgenden Konfigurationen:

Die Osmo Mobile 8P Standard Combo ist zum Preis von 159 EUR erhältlich. Sie enthält den Osmo Mobile 8P, die DJI OM Magnetische Handyklemme 5, den Osmo FrameTap, das Stromkabel (USB-C zu USB-C, 50 cm), das Smartphone-Ladekabel (USB-C zu USB-C, 15 cm) und die Aufbewahrungstasche.

Die Osmo Mobile 8P Advanced Tracking Combo ist zum Preis von 189 EUR erhältlich. Sie enthält die Osmo Mobile 8P Standard Combo plus das DJI OM Multifunktions-Modul 2.

Die Osmo Mobile 8P Creator Combo ist zum Preis von 219 EUR erhältlich. Sie enthält die Osmo Mobile 8P Advanced Tracking Combo plus den DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte, den DJI Mic Mini 2 Sender, den DJI Mic Mini 2 Windschutz (Schwarz/Grau), den DJI Mic Mini 2 Magnetclip, die DJI Mic Mini Magnetische Frontabdeckungen (Glanzweiß und Obsidianschwarz), den DJI Mic 3 Magnet, das DJI Mic Mini 2 Magnetische Ladekabel für den Sender und den DJI Mic Mini Kompakt-Tragebeutel.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, der umfassende Schutzplan für DJI Produkte, ist jetzt für den Osmo Mobile 8P verfügbar. Der Austauschservice deckt Unfallschäden inklusive normaler Abnutzung, Kollisionen und Wasserschäden ab. Gegen eine geringe zusätzliche Gebühr kann das Produkt bei einem Unfall ausgetauscht werden.

DJI Care Refresh (1-Jahres-Vertrag) enthält bis zu 2 Austauschgeräte innerhalb von 12 Monaten. DJI Care Refresh (2-Jahres-Vertrag) enthält bis zu 4 Austauschgeräte innerhalb von 24 Monaten. Weitere von DJI Care Refresh angebotene Leistungen umfassen die offizielle Garantie, den internationalen Garantieservice und kostenlosen Versand. Für eine vollständige Übersicht besuche bitte: http://www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Für weitere Informationen besuche bitte: https://www.dji.com/osmo-mobile-8p

1 Alle Daten wurden unter kontrollierten Bedingungen gemessen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Weitere Details, einschließlich der Kompatibilität von Smartphones, findest du auf der offiziellen Website von DJI..

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970201/DJI_Delivers_Pro_Framing_Tracking_Osmo_Mobile_8P.jpg