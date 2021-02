La conférence internationale des distributeurs GAC MOTOR 2021 s'est déroulée en ligne et a débuté sur le thème « Together, Go Better »

GUANGZHOU, Chine, 25 février 2021 /PRNewswire/ -- Le 28 janvier, GAC MOTOR a tenu une grande conférence internationale des distributeurs 2021. Unis par le thème de la conférence « Together, Go Better » (Ensemble, allons mieux), les distributeurs de 26 pays se sont réunis « dans les clouds », en traversant les différences de temps et de lieu, pour avoir une interaction vivante avec GAC MOTOR en ligne.

Avec le soutien de partenaires mondiaux en 2020, GAC MOTOR a réussi à surmonter une pandémie mondiale et des récessions économiques. L'entreprise a réussi à enregistrer une croissance annuelle de 18 % de ses exportations, ce qui la place parmi les trois premiers exportateurs d'automobiles en Chine.

Afin d'affirmer et de reconnaître les performances exceptionnelles des distributeurs, GAC MOTOR a remis à la société Al Jomaih Automotive Company le prix « Outstanding Distributor Diamond Award ». En 2020, le partenariat productif entre Al Jomaih et GAC MOTOR a donné des résultats étonnants sur le marché saoudien.

Au cours de la conférence, GAC MOTOR a annoncé ses plans pour 2021 concernant la croissance globale afin de renforcer l'activité de vente et d'assurer une croissance plus rapide en tant que partenaire de GAC MOTOR avec des distributeurs du monde entier.

En termes de stratégie de produit, GAC MOTOR prévoit d'introduire quatre modèles de carburant et deux nouveaux modèles énergétiques à l'échelle mondiale. Ils viendront s'ajouter aux modèles qui sont personnalisés en fonction des préférences régionales.

GAC MOTOR explorera également de nouveaux canaux tels que les voitures commerciales, les voitures d'occasion de marque et les options de voyage mobile.

Le président de GAC MOTOR, M. Yu Jun, a souligné que GAC MOTOR allait aller de l'avant sur tous les fronts pour améliorer sa position dans l'industrie. GAC MOTOR sera développé et positionné comme « la marque chinoise haut et moyenne gamme de renommée internationale ».

Le directeur général de GAC MOTOR, M. Zeng He Bin, a déclaré : « GAC MOTOR continuera à se concentrer sur la construction de la marque avec une approche orientée vers le marché grâce à nos valeurs de marque fondamentales. »

GAC MOTOR a également organisé des conférences régionales avec leurs distributeurs respectifs afin de formuler des politiques commerciales et des stratégies de marché détaillées pour chaque marché. De même, la conférence des distributeurs de la région Russie se tient en ligne le 25 février.

La conférence internationale des distributeurs GAC MOTOR 2021 a mis en évidence les ambitions et l'énergie de GAC MOTOR, suscitant la confiance de tous les distributeurs et partenaires. À l'avenir, GAC MOTOR se concentrera sur les marchés et les modèles de voitures stratégiques, en mettant en œuvre les valeurs de sa marque et en renforçant sa réputation. Ainsi, les consommateurs bénéficieront de produits de meilleure qualité, d'une expérience de pointe et d'un mode de vie automobile plus satisfaisant.

SOURCE GAC MOTOR