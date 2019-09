Conforme evoluciona el ingreso a la universidad, Course Hero crea nuevas becas para promover la igualdad de oportunidad

REDWOOD CITY, California, 4 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hace apenas una semana, College Board anunció que, en un intento por generar mayor diversidad de oportunidad, está renovando el proceso para ayudar a las escuelas a evaluar los méritos y la preparación para la universidad. Ese mismo compromiso con la igualdad de oportunidad es uno de los valores fundamentales de Course Hero. Por eso, este año la plataforma de aprendizaje digital ha fortalecido su sólido catálogo de becas con dos nuevos programas concebidos para apoyar a algunos de los estudiantes estadounidenses que más lo merecen: los de familias militares y los estudiantes universitarios de primera generación.

"Si hay algo que el anuncio de College Board dejó claro, es que todos los integrantes del ecosistema de educación necesitan hacer más para crear la igualdad de oportunidad, para la matrícula, para la graduación y para el éxito en toda la vida", declaró Andrew Grauer, CEO y cofundador de Course Hero. "Nuestras nuevas becas están concebidas para ayudarnos a hacer realidad nuestra visión de un mundo donde todos los estudiantes se gradúen, con confianza y preparación".

La beca para héroes veteranos (Veteran Hero scholarship) está concebida no solamente para ayudar directamente a los beneficiarios, sino también para concientizar más al país sobre lo que significa la vida en las fuerzas armadas. Por esa razón, la única pregunta del ensayo es: "¿Qué desea que el pueblo estadounidense comprenda mejor sobre el servicio en las fuerzas armadas o sobre las familias con miembros en las fuerzas armadas?". Al cierre del ciclo de selección de la beca, Course Hero publicará un compendio de respuestas.

Reconociendo que los estudiantes que se han incorporado a las fuerzas armadas ya están muy escasos de tiempo, se calcula que presentar la solicitud para obtener la beca para héroes veteranos demora menos de 30 minutos. Para ser candidato, se debe reunir los siguientes requisitos:

Tener como mínimo un promedio de calificaciones (GPA) de 3.0.

Ser mayor de 16 años.

Ser residente legal permanente de Estados Unidos.

Estar matriculado en una escuela que aparezca en el sitio web del Departamento de Educación de Estados Unidos.

Ser miembro en servicio activo o retirado, o haber recibido baja honrosa, de las fuerzas armadas de Estados Unidos, o tener a algún familiar en las fuerzas armadas.

El valor y la fortaleza que hacen falta para convertirse en el primero de la familia que ingresa a la universidad son poco menos que heroicos. La beca para estudiantes de primera generación (Rise Up First-Generation Student Scholarship) de Course Hero está concebida para homenajear a estos estudiantes y aliviar su carga financiera. Para ser candidato, se debe reunir los siguientes requisitos:

Tener como mínimo un promedio de calificaciones (GPA) de 3.0.

Ser mayor de 16 años.

Ser residente legal permanente de Estados Unidos.

Estar matriculado en una escuela que aparezca en el sitio web del Departamento de Educación de Estados Unidos.

Ser el primero de la familia que ingresa a la universidad.

Course Hero tiene otras tres becas que actualmente aceptan solicitudes y están abiertas a todos los estudiantes:

La beca para héroes académicos (Academic Hero Scholarship), una beca de $10,000 cuyo plazo de solicitud vence el 31 de octubre de 2019.

cuyo plazo de solicitud vence el 31 de octubre de 2019. La beca de regreso a la escuela de 2019 (Back-to-School 2019 Scholarship), una beca de $5,000 cuyo plazo de solicitud vence el 15 de septiembre de 2019.

cuyo plazo de solicitud vence el 15 de septiembre de 2019. Una beca recurrente mensualmente de $5,000 , cuyo plazo de solicitud vence el último día de cada mes.

"Las becas de Course Hero están concebidas para respaldar a algunos de los estudiantes más merecedores", continuó Grauer. "Y nos encanta escuchar noticias de los entusiasmados beneficiarios. Aminah Akbar, ganadora de la beca de $10,000 de Course Hero en 2018, nos dijo: 'Esta beca ayudará enormemente con las finanzas de la escuela y me dejará más tiempo para dedicarme a los estudios. ¡Menos estrés en general!'. Y eso es realmente lo fundamental: ¡darles a los estudiantes la libertad para dedicarse de lleno a aprender!".

Para conocer más y ver una lista completa de becas, le rogamos visitar https://www.coursehero.com/scholarships/.

