Consip fait appel à DXC Technology pour assurer la transformation numérique du secteur national de la santé en Italie

ROME, Italie, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a signé un accord-cadre avec Consip pour assurer la transformation numérique du secteur public italien de la santé.

Consip est le service des achats du ministère italien de l'Économie et des Finances (MEF). Il opère comme organisme central d'achat de l'Italie, soutenant les organisations gouvernementales dans leurs activités d'achat et aidant à diriger des projets de transformation complexes et innovants.

Dans le cadre de cet accord, DXC modernisera les systèmes d'information de la santé publics italiens afin de maximiser les capacités d'analyse des données. En déployant des solutions analytiques innovantes et avancées, y compris l'intelligence artificielle, les organismes nationaux du secteur de la santé seront en mesure de gérer efficacement les données des citoyens et des patients, d'améliorer leurs expériences et de fournir une plus grande valeur pour les services publics.

« Le secteur public de la santé a un volume de données, d'applications et de systèmes qui ne cessent de croître et qui doivent être soigneusement gérés, a déclaré Nicola Mangia, directeur général du secteur public italien de DXC Technology. Nous contribuons à l'élaboration de nouveaux modèles de services et d'infrastructures de santé. Ceux-ci mettront en relation les secteurs public et privé de la santé et mettront l'expérience des citoyens au cœur de la solution. »

L'accord-cadre de Consip fait partie du plan national de relance et de résilience (PNRR) du gouvernement italien visant à accélérer la numérisation des services du secteur public afin de maximiser la valeur pour les citoyens italiens.

« Le secteur de la santé est très important en Italie, et l'innovation technologique contribuera fondamentalement à l'amélioration des services de santé et des expériences des utilisateurs, capables de révolutionner la qualité de vie des citoyens, a poursuivi M. Mangia. Nous sommes très fiers d'être au centre d'une transformation aussi importante pour l'infrastructure de notre pays, car faire partie du PNRR représente une occasion unique de contribuer positivement à la vie de tant de citoyens. »

