Construção na "Bermuda do Oriente": gruas torre da Zoomlion concluem operações de içamento para a maior ponte viária-ferroviária marítima do mundo.

A série do equipamento de ponta da Zoomlion foi selecionada pelo China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. (MBEC), a empreiteira do projeto. A série de grua inclui a super grande grua torre D1100-63V, a grua torre cabeça-de-martelo TC7035-16 e a grua torre cabeça-chata TCT7015A-10E.

A ponte de Pingtan, o projeto de uma ponte longa de 16,32 km, incluindo três pontes estaiadas de cabo, cruza o estreito de Haitan, no mar da China Oriental. O estreito é geralmente mencionado como a "Bermuda do Oriente" por suas severas condições mesoceânicas. Fortes ventos, tempestades repentinas, subcorrentes e ondas enormes representam desafios operacionais únicos raramente vistos em locais de construção.

O projeto da ponte de Pingtan utiliza quantidades significativas de materiais de construção, incluindo mais de 300.000 toneladas de aço e 2,66 milhões de toneladas de cimento, o bastante para construir oito torres Burj Khalifa. A Zoomlion assumiu essa tarefa desafiadora como principal provedora do equipamento de içamento.

A despeito do ambiente inclemente e do cronograma apertado, as gruas torre da Zoomlion proporcionaram desempenho operacional continuamente estável e alta eficiência, a fim de garantir que o projeto fosse concluído no prazo.

Para combater as rajadas de vento na região, a equipe de pesquisa da Zoomlion criou uma série de soluções técnicas. Zheng Changming, diretor de produtos da plataforma de gruas torre de braço chato do instituto de pesquisas da Zoomlion declarou: "Nós reprojetamos a configuração do D1100-63, a fim de garantir a resistência ao vento. A grua torre D1100-63 atualizada pode ser levantada quando exposta a vendavais de força 7 e pode ser operada com segurança até sob força 8, que representa 20,7 m por segundo. Em casos extremos, pode suportar velocidades de ventos de até 46 m por segundo, o equivalente a um tufão de categoria 14".

"Também acrescentamos um setor de cíclotron às gruas torre D1100-63 mantendo, ao mesmo tempo, o comprimento do braço inalterado, a fim de garantir que a grua pode rotacionar sob condições de tempo extremas", acrescentou Zheng.

O projeto da ponte terrestre-ferroviária de Pingtan deve ser construído sob um ambiente mesoceânico complexo e é capaz de suportar ventos de categoria 10. Espera-se que a ponte esteja aberta ao tráfego em 2020.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa de fabricação de equipamento de ponta que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. A empresa agora vende mais de 460 produtos de ponta de 55 linhas de produto, cobrindo dez categorias significativas. en.zoomlion.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055310/Zoomlion_tower_cranes.jpg

FONTE Zoomlion

Related Links

www.zoomlion.com



SOURCE Zoomlion