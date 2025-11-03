Construire une région caféière intelligente sur le plan climatique dans l'ouest du Honduras

VIENNE, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les entreprises de café Julius Meinl, The J.M. Smucker Co. et Tchibo ainsi que la fondation indépendante Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) ont le plaisir d'annoncer un projet commun dans le cadre duquel ils travailleront avec les petits producteurs de café de l'ouest du Honduras pour construire une région de café intelligente face au climat (CSCR Honduras). Le projet reste ouvert à d'autres partenaires désireux de contribuer à cet effort de collaboration. Ce projet de quatre ans (2025-2029) dans les départements d'Ocotepeque, Copán et Lempira renforcera les moyens de subsistance des petits exploitants, restaurera les écosystèmes et renforcera les capacités institutionnelles locales. Le projet soutiendra directement 4 000 familles de petits exploitants, aura un impact sur 6 000 hectares de terres cultivées en café et impliquera 20 organisations d'agriculteurs. Le projet sera mis en œuvre par HRNS Honduras.

Des petits agriculteurs de la région de Lempira participant au projet du CSCR au Honduras inspectent un champ.

Transformer les paysages de café en systèmes intelligents face au climat

S'appuyant sur 15 ans d'expérience sur le terrain dans le cadre de l'initiative pour le café et le climat https://coffeeandclimate.org/ (c&c), dont les trois sociétés de café sont membres, le projet utilisera les connaissances de c&c et mettra à l'échelle des outils d'adaptation au climat qui ont fait leurs preuves, notamment la conservation des sols et de l'eau, l'agroforesterie du café, le contrôle de l'érosion, la surveillance du microclimat et les innovations domestiques telles que les fourneaux à faible consommation de combustible et les dispositifs d'économie d'eau. L'objectif est de transformer les paysages caféiers vulnérables, en particulier les communautés situées dans les zones tampons des zones protégées de Celaque, Erapuca, Las Minas et Volcán Pacayita, en systèmes respectueux de la biodiversité et intelligents face au climat, qui garantissent les moyens de subsistance et restaurent les écosystèmes. L'éducation financière, le leadership des femmes et l'esprit d'entreprise des jeunes seront également des piliers essentiels du projet. Le suivi et l'évaluation, basés sur des cadres reconnus tels qu'Enveritas, garantiront la transparence, la mesure de l'impact et l'apprentissage adaptatif.

« L'ouest du Honduras est écologiquement riche mais aussi de plus en plus vulnérable au changement climatique. Des précipitations irrégulières, des sécheresses prolongées et des températures en hausse ont réduit les rendements jusqu'à 30 % et forcé la culture du café à s'étendre dans des zones montagneuses écologiquement sensibles », déclare Theresa Ruperti, responsable du programme HRNS pour le projet du CSCR au Honduras. « En associant la productivité du café, la résilience des communautés et la conservation des écosystèmes, le projet CSCR Honduras soutient les moyens de subsistance des agriculteurs et fait de l'ouest du Honduras un modèle de culture du café intelligente sur le plan climatique et respectueuse de la biodiversité en Amérique centrale ».

« Ce projet marque une étape importante pour Julius Meinl, puisqu'il s'agit de la première initiative paysagère dans le cadre de notre programme « Générations ». Ce qui fait sa spécificité, c'est l'esprit de collaboration qui l'anime. Nous nous associons à un groupe diversifié de parties prenantes, dont d'autres torréfacteurs, pour relever des défis communs dans le cadre d'une approche préconcurrentielle au niveau du paysage. Nous sommes impatients d'apprendre, d'innover et de trouver des moyens efficaces de créer un avenir où le café, les communautés et la nature prospèrent », déclare Carina Needham, directrice du développement durable chez Julius Meinl 1862 GmbH.

Soutenir la gouvernance territoriale

La force unique du projet CSCR Honduras réside dans son modèle de gouvernance coordonné par des plateformes inter-municipales (Higuito et MAPANCE), qui aligneront les municipalités, la société civile et les acteurs locaux autour d'objectifs climatiques communs. En outre, l'Institut hondurien du café (IHCAFE) jouera un rôle technique central dans la formation, la recherche et le suivi des agriculteurs. Le projet établira également une communauté de pratique régionale pour coordonner l'apprentissage et l'innovation entre 25 acteurs locaux, avec le soutien technique de l'IHCAFE.

Julius Meinl

En tant qu'entreprise familiale de cinquième génération, il nous incombe de créer un impact positif tout au long de notre chaîne de valeur. Au cœur de notre mission se trouve un engagement en faveur de la durabilité, qui s'articule autour de trois piliers clés : L'origine, la planète et les hommes. Pour en savoir plus : https://www.juliusmeinl.com/

