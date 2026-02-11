Consumer Reports designa a Mazda como la primera marca de autos nuevos más segura de su historia

IRVINE, California, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda se enorgullece de ser reconocida como la marca con mejor desempeño según por Consumer Reports en la evaluación Safety Verdict recientemente publicada. Este sistema de evaluación establece un nuevo estándar para determinar la efectividad de los vehículos modernos en ayudar a los conductores a evitar colisiones y proteger a los ocupantes cuando estas ocurren. La puntuación de Safety Verdict refleja la revisión rigurosa e integral del rendimiento de seguridad en el mundo real, e incluye la resistencia a colisiones, el frenado y el manejo de emergencia, la funcionalidad de control dentro del vehículo, así como la disponibilidad y eficacia de tecnologías probadas para la prevención de colisiones. Los sólidos resultados de Mazda demuestran nuestra creencia de larga data en que la verdadera seguridad surge de la integración fluida de ingeniería avanzada, tecnología intuitiva y vehículos que responden al conductor de manera predecible y segura.

El nivel más alto de Safety Verdict requiere de un desempeño sobresaliente en criterios de exigencia: buenos resultados en las pruebas de impacto lateral del IIHS, una sólida protección contra colisiones de solapamiento moderado, frenado de emergencia automático estándar en condiciones de velocidad de autopista con detección de peatones, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado posterior y maniobrabilidad predecible y confiable tanto en el día a día como en situaciones de emergencia. Estos no son requisitos nuevos para Mazda, son principios en los que se ha basado nuestra estrategia de seguridad durante años como parte de nuestro compromiso para disminuir los accidentes mortales y las lesiones graves.

El éxito de Mazda en esta nueva evaluación también refleja nuestra búsqueda disciplinada de las mejores calificaciones en las pruebas de colisión del IIHS y nuestra filosofía de ingeniería centrada en las personas. Cada vehículo de Mazda está diseñado para que el frenado, la dirección y la maniobrabilidad se sientan naturales y predecibles, y así ayudar a los conductores a evitar situaciones peligrosas antes de que la tecnología tenga que intervenir. Esta integración de las dinámicas del vehículo, la protección de los ocupantes y los sistemas avanzados de asistencia al conductor representan la creencia de Mazda en que un vehículo más seguro puede ser también un vehículo que se conduzca con mayor confianza y placer.

"La seguridad es fundamental en la filosofía de ingeniería de Mazda y nos sentimos honrados de que Consumer Reports haya reconocido nuestro compromiso inquebrantable de contribuir a la protección de conductores, pasajeros y todo aquel que comparta la vía", expresó Jennifer Morrison, directora de Seguridad Vehicular de MNAO. "Este reconocimiento refleja el trabajo de nuestros equipos de ingeniería en todo el mundo para integrar las avanzadas tecnologías de seguridad y las extraordinarias dinámicas vehiculares en cada modelo que fabricamos".

Mazda continúa comprometida con la mejora constante a medida que los protocolos de evaluación se hacen más rigurosos y las tecnologías evolucionan. Nuestro objetivo es claro: ofrecer vehículos que cumplan con los más altos estándares de seguridad mientras nos mantenemos fieles al placer de conducir que define a Mazda. Continuaremos avanzando con un propósito, para conseguir un futuro en el que todos los usuarios en la vía lleguen a sus destinos de manera segura.

Para obtener más información acerca de la mejor marca en materia de seguridad de Consumer Reports, visite Consumer Reports Best Brand for Safety.

Para saber más sobre la seguridad avanzada en Mazda, visite la web MazdaUSA.com - https://www.mazdausa.com/why-mazda/safety.

Acerca de Consumer Reports

Fundada en 1936, CR tiene como misión crear un mercado justo y equitativo para todos. La organización es ampliamente conocida por su investigación y evaluación rigurosas de productos y servicios, y también encuesta a millones de consumidores cada año, ofrece informes completos sobre problemas del mercado y aboga por los derechos del consumidor y las protecciones en torno a la seguridad, así como por los derechos digitales, la equidad financiera y la sostenibilidad. CR es una organización independiente y no lucrativa.

Acerca de Mazda North American Operations

Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" para aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con sus vehículos, para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material audiovisual, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

Siga a @MazdaUSA en las redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y Threads. Para saber más sobre la seguridad avanzada en Mazda, visite la web MazdaUSA.com - https://www.mazdausa.com/why-mazda/safety.

